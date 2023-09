Si è conclusa la terza puntata del Grande Fratello 2023, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Primi scontri e confronti nella casa più spiata d’Italia, ma anche le prime grandi emozioni. Durante la serata spazio al commovente racconto di Fiordaliso, ma anche alla caduta e alla risalita di Alex Schwazer. Come sempre sul finale spazio alle nomination. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF andata in onda lunedì 18 settembre 2023 con le ultime news.

Chi è uscito ieri sera 18 settembre 2023 dal Grande Fratello? Nessun eliminato

Ieri sera, lunedì 18 settembre 2023, nella terza puntata del Grande Fratello 2023 è stato svelato il nome del primo concorrente candidato all’eliminazione. Si tratta di Grecia Colmenares che ha perso la sfida al televoto contro Vittorio, Rosy e Giselda. Dopo le prime puntate si entra nel vivo del gioco con i primi scontri e confronti tra i coinquilini. Anita e Letizia si confrontano con Grecia Colmenares; le due ragazze non credono alla naturalezza dell’attrice venezuelana al punto da dire “vuole fare la svampita, ma è bella furba“. Dal canto suo l’attrice di Topazio si difende: “sono così, non recito alcun copione“.

Poi nella mistery room il confronto tra Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Tra le due non sembra scorrere buon sangue e nella casa più volte si sono scontrate. Per fortuna la serata regala anche grandi emozioni. La prima arriva con il racconto di Fiordaliso. La cantante racconta gli inizi della sua carriera: le serate di pianobar con il padre Auro fino alla consacrazione al Festival di Sanremo 1984 con “Non Voglio mica la luna“.

Una carriera fatta di alti e bassi, ma Fiorda non è mai caduta nell’oblio cercandosi e creandosi sempre una valida alternativa. Poi il racconto commovente dei genitori: la morte della madre per Covid fino alla scomparsa del padre. Ma le emozioni non finiscono qui, visto che durante la diretta spetta ad Alex Schwazer raccontare la sua storia. Dalla vittoria alle Olimpiadi alla caduta per doping. Un racconto che ha commosso il pubblico e tutti i coinquilini raggiungendo l’apice quando il campione ha incontrato la moglie.

Grande Fratello 2023: chi sono i concorrenti nominati ieri sera, lunedì 18 settembre

Ieri sera spazio anche alle nomination. Da un lato il voto dei tuguriati Fiordaliso, Arnold, Valentina, Claudio, Heidi e Ciro Petrone chiamati a fare nomination palesi. Il concorrente più votato dal gruppo è Arnold.

Poi si passa alle nomination degli inquilini della casa. I concorrenti più votati sono: Lorenzo, Vittorio e Beatrice. A fine puntata Alfonso Signorini apre ufficialmente il televoto. Chi vuoi salvare tra Vittorio, Beatrice, Lorenzo e Arnold? Il concorrente meno votato andrà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 25 settembre 2023.

