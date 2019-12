Giulio e Giulia si dicono addio? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, venerdì 6 dicembre 2019, Raselli e D’Urso si sono confrontati in studio. Il tronista non ha fatto nuove esterne con la corteggiatrice e lei glielo ha rinfacciato apertamente in trasmissione. “Hai mollato la puntata e sei andato da lei” le parole della ragazza in riferimento all’altra corteggiatrice, Giovanna Abate. Questa, invece, la replica del diretto interessato: “Quante volte tu hai chiesto di me?“. Ecco il video Witty tv e Mediaset con l’intero nuovo botta e risposta tra i due.