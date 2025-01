Gigliola Cinquetti è una delle coach del programma “Ora o mai più“, in onda dall’11 gennaio in prima serata su Raiuno e condotto da Marco Liorni. La cantante di “Non ho l’età” avrà il compito di seguire uno degli artisti del programma dedicato alle voci che sono state dimenticate dopo un successo clamoroso. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva.

“Ora o mai più”, intervista a Gigliola Cinquetti

Parlando di questa esperienza, la cantante ha dichiarato: “Sono molto curiosa, speranzosa di divertirmi ma anche di imparare cose nuove. E’ molto stimolante confrontarsi con altri artisti di generazioni diverse. Penso che anche le canzoni del passato, per chi non le conosce, possano diventare nuove. Rivendico con orgoglio il mio tempo e sono pronta a confrontarmi con chi avrà da raccontarmi qualcosa di inedito per me”.

Gigliola Cinquetti è un’artista molto amata che però non ha mai cercato i riflettori: “Con la tv ho un rapporto di mordi e fuggi. Vado in televisione, canto e scappo però poi ritorno con grande entusiasmo. Ho bisogno di luce e ombra, di uscire ogni tanto dal cono. La televisione ti mette in contatto con tanta gente e con i loro cuori e il tempo ha lavorato per costruire degli affetti per quanto riguarda me e il pubblico. Dall’altra parte però la televisione è anche pericolosa, io non ce la farei come fanno certi professionisti a rimanere così a lungo esposti. Sono convinta che questo crei assuefazione in qualche modo”.

Gigliola Cinquetti debuttò nel mondo della musica giovanissima. Aveva solo 16 anni quando vinse il Festival di Sanremo nel 1964 con il brano “Non ho l’età“. Per lei è stato un successo che le ha cambiato la vita:

“Quel successo mi ha molto destabilizzata, mi ha sconvolto. E’ come se avessi ricevuto una sorta di scottatura dalla quale tendo a ritrarmi ma nello stesso tempo capisco quanto sia un privilegio avere un’attenzione o anche semplicemente un ricordo di tante persone che ti vogliono dimostrare una sorta di complicità perché senza saperlo sei entrata nelle loro vite. Tutto questo è molto bello e commovente e non ci rinuncerei per niente al mondo”.