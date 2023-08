Prosegue con grandissimo successo il Dove c’è il sole tour di Gigi d’Alessio. Il cantautore napoletano sta portando in giro per l’Italia la sua musica e le sue canzoni in uno show che celebra i suoi 30 anni di carriera. Il prossimo appuntamento live è fissato per domenica 13 agosto presso lo Stadio comunale Mario Tedesco di Praia a Mare, in Calabria. Scopriamo la scaletta del tour e tutte le canzoni del live.

Gigi D’Alessio tour, il concerto e la scaletta di Praia a Mare

C’è grande attesa per il concerto di Gigi D’Alessio in programma domenica 13 luglio 2023 allo Stadio comunale Mario Tedesco di Praia a Mare, in Calabria. Il cantautore napoletano, dopo le tappe di Roma, Molfetta, Taormina e Santa Maria di Castellabate, è pronto ad infiammare il noto centro turistico della Riviera dei Cedri, città dell’Isola di Dino e del Santuario della Madonna della Grotta. Il tour estivo, prodotto da GGD e Friends & Partners, ha segnato il ritorno del cantautore napoletano con una serie di concerti live che hanno radunato i fan e non solo. Tantissimi i curiosi e gli appassionati che sono cresciuti con le canzoni di D’Alessio o che l’hanno conosciuto negli ultimi anni complice anche la sua presenza in tv come coach di The Voice.

Durante la tappa del 13 agosto a Praia a Mare, D’Alessio è pronto a raccontare la sua storia in musica in un concerto che si preannuncia imperdibile. Sul palcoscenico, infatti, presenterà le canzoni della sua vita personale ed artistica con cui è riuscito a conquistare dapprima Napoli e poi l’Italia e il resto del mondo. Una scaletta che pesca nella sua carriera trentennale dai successi del passato fino ai più recenti.

Nel tour 2023 la scaletta è costruita su quella delle prime tappe nella città di Napoli che era la seguente:

Non mollare mai

Quanti Amori

Un’Emozione Per Sempre

Più Bella Cosa

Omaggio a Carosone

Como Suena El Corazon

L’ammore

Quello Che Le Donne Non Dicono

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato c

Quello Che Fa Male

Si Turnasse A Nascere

16 Marzo

Mon Amour

Come Me

Napule

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina

Sotto Le Lenzuola

30 Canzoni

Guagliune

Buongiorno

Napule è – omaggio a Pino Daniele

Sul palcoscenico il cantautore sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Dove c’è il Sole Tour, le date dei concerti di Gigi D’Alessio

Ecco tutte le date del tour estivo del cantautore napoletano dal 13 agosto in poi:

13 agosto PRAIA A MARE (CS) – Summer Music – Stadio comunale Mario Tedesco

17-18-19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

23-24 ISCHIA, LACCO AMENO – Negombo

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

27 agosto CIRO’ MARINA KF) – Arena Saracena

28 agosto ROCCELLA JONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

1 settembre PALERMO · TEATRO DI VERDURA

3 settembre TAORMINA (ME) · TEATRO ANTICO

8 settembre VICENZA · PIAZZA DEI SIGNORI

15 settembre ROMA · CAVEA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

21 settembre CASERTA · BELVEDERE DI SAN LEUCIO

Acquisto biglietti concerto Gigi D’Alessio

I biglietti si possono comprare al seguente link.