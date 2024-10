Laura Pausini e la GialappaShow insieme per la nuova edizione in partenza ad ottobre in chiaro su Tv8. L’annuncio a sorpresa sui social!

GialappaShow torna ad ottobre con Laura Pausini su Tv8

Dal 21 ottobre alle ore 21.30 al via la nuova stagione del GialappaShow, il programma condotto dal Mago Forest con la mitica Gialappa’s Band (voci di Marco Santin e Giorgio Gherarducci) in partenza in chiaro su Tv8, ma in simulcast su Sky e in streaming su Now. Per la prima puntata ci sarà una grandissima sorpresa: visto che co-conduttrice sarà Laura Pausini. L’annuncio è arrivato in queste ore sui social del programma e della stessa cantante con un clip divertentissimo dove si vede la cantante con tanto di tuta da astronauta.

La presenza della Pausini è stata svelata nel promo della prima puntata: Mago Forest è sulla luna con tutto il cast di comici e personaggi della nuova stagione. L’atmosfera lunare sta stretta al conduttore che decide di andare via perchè “qui sulla luna non ci sono forme di vita intelligenti“. Ecco comparire la Pausini: «ma veramente una forma di vita intelligente ci sarebbe. Ma dove siete tutti? Non è che siete già tornati sulla Terra e mi avete lasciato qui da sola, vero? Devo co-condurre la prima puntata! Dove siete? C’è nessuno?».

Una star planetaria, potevamo andare a prenderla solo sulla Luna! @LauraPausini è la co-conduttrice della nuova stagione del #GialappaShow! Vi aspettiamo 21 Ottobre alle 21:30! 🤩 pic.twitter.com/qyE6DzcKDf — TV8 (@TV8it) October 15, 2024

Laura Pausini co-conduttrice della prima puntata del GialappaShow su Tv8

Uno scambio di battute che lasciano presagire una puntata davvero divertente ed imperdibile della nuova stagione del GialappaShow in partenza dal 21 ottobre su Tv8. Per Laura Pausini non è la prima incursione nel mondo della Gialappa’s Band. In passato, infatti, è stata protagonista di uno sketch con Frengo (Antonio Albanese) quando al timone del programma c’erano Teo Teocoli e Simona Ventura. Si tratta di un buona opportunità per la cantante di promuovere il nuovo singolo “Ciao / Chao” che al momento è assente nella classifica Fimi, ma anche nella top 100 Apple Music e Spotify.

Naturalmente nella prima puntata del GialappaShow, oltre alla presenza di Mago Forest e della mitica Gialappa’s Band, ritroveremo personaggi amatissimi dal pubblico. A cominciare da Jean Claude e Madre di Sensualità a Corte, interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino. Non mancheranno le novità con l’arrivo Herbert Ballerina. Ricordiamo che l’appuntamento con GialappaShow è tutti i lunedì in prima serata in chiaro su Tv8 e in simulcast su Sky e in streaming su Now.