Giacomo Giorgio è sbarcato al Festival del Cinema di Venezia. L’attore sarà premiato per la serie tv Rai “Belcanto”. Questa volta a Venezia l’ex volto di Mare fuori non è solo. L’attore infatti è accompagnato dalla bellissima fidanzata Maddalena. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Giacomo Giorgio. Ecco cosa ci ha raccontato l’attore ai nostri microfoni.

Festival del Cinema di Venezia 2025: Giacomo Giorgio arriva con la nuova fidanzata Maddalena

Giacomo qual è l’ultimo film che hai visto?

“Ho rivisto due giorni fa per la quarantesima volta Il Petroliere. Bellissimo, lo vedo tipo 40 volte all’anno”.

Premiato a Venezia per la serie Belcanto. E stato un successo della Rai? Si farà la seconda stagione?

“Sì, sì, molto seguita, è andata benissimo, siamo stati contentissimi, sono contento, è un personaggio che ho amato molto. Sulla seconda stagione non saprei, dobbiamo chiedere ai produttori”.

Qualche tempo fa avevi sollevato una polemica in relazione alla direzione che era stata data al personaggio di Ciro in Mare Fuori. Ci puoi spiegare meglio?

“Ma è semplicemente un percorso finito, sono ovviamente super grato di averlo fatto perché senza quella serie, quel personaggio, quegli autori, quei registi a quest’ora sicuramente non sarei stato qui, è semplicemente un percorso finito che è attualmente finito, che ringrazio e che auguro le migliori cose per i nuovi attori, i nuovi registi, perché Mare Fuori andrà avanti”.

C’è un regista con il quale ti piacerebbe lavorare?

“Italiano dici? Beh, Amerei, Giuseppe Tornatore Se lo conosci diglielo”.

Devi fare anche Carosello in Love prossimamente.

“Sì, sì, uscirà, uscirà, verso novembre credo. Sono molto contento, bellissimo film, credo, spero vi piaccia. È una commedia romantica, molto bella, molto dolce ed è la storia di questo regista, io interpreto Mario Zanardi, un regista, il regista dei Caroselli degli anni 60-70. È un film dove l’arco temporale dura vent’anni, ma c’è la storia d’amore che senza fare paragoni impropri, non voglio dire cose sbagliate, però è un po’ Harry, ti presento Sally…”

A proposito di amore, abbiamo visto la tua fidanzata.

“La mia fidanzata che è qua con me, Maddalena, sono molto felice assolutamente. È venuta anche qui per condividere con me questa gioia. E quindi sono molto contento, l’amore e tutto. E io sono molto innamorato. A livello affettivo, a livello lavorativo sono contento, per fortuna sono 5-6 anni che va in questo modo, sono contento. Mi mancava questa cosa molto importante nella mia vita. Sono convinto che adesso sarò anche migliore come attore, grazie a Maddalena.

Ti aiuta un po’ questa relazione, ti dà più serenità, ti dà più energia?

“Sicuramente credo che l’amore oggi sia molto complicato. Perché condividere la vita con un’altra persona in questo momento storico è molto difficile, ci vuole molto impegno, molta dedizione. E’ un lavoro praticamente. Dall’altra parte, per un artista soprattutto, quindi con chi è abituato a lavorare con un mondo emotivo Non sono più le emozioni quelle, definiamole un po’ più dark, un po’ più oscure, che ti muovono e che ti motivano. Ma è l’amore che è ancora più potente di tutte le altre cose”.