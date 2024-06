Ghost – Fantasma, il film di Jerry Zucker del 1990, è un classico del cinema contemporaneo. Una favola romantica con elementi fantastici e thriller resa immortale anche dalla magnifica interpretazione degli attori principali, il compianto Patrick Swayze, una Woophy Goldberg da cineteca e la sempre deliziosa Demi Moore.

Nonostante gli oltre 30 anni trascorsi dall’uscita nelle sale, Ghost – Fantasma continua a rapire spettatori di tutte le età ad ogni passaggio in tv, segno inequivocabile che i capolavori non hanno età. Se avete voglia di (ri)guardarlo anche voi, l’appuntamento è per la prima serata di Giovedì 20 Giugno su Canale 5. Di seguito tutte le curiosità che (forse) ancora non conoscete su questa pietra miliare nella storia del grande schermo.

Ghost – Fantasma: la trama in breve e il cast

New York, 1990. Molly e Sam sono innamorati e vogliono sposarsi, ma la fiaba si spezza quando un rapinatore uccide il giovane per strada. A Molly, come comprensibile, crolla il mondo addosso, ma non sa che il fidanzato veglia su di lei come un angelo. Egli infatti, ha scoperto chi e cosa si celava dietro al suo brutale assassinio e ora, poiché sa che anche la donna che ama è in pericolo, deve proteggerla. Ci riuscirà grazie all’aiuto della bizzarra medium Oda.

Il cast principale del film è affiancato da validi colleghi, che contribuiscono notevolmente al risultato e al successo ottenuti. Oltre a Demi Moore, Patrick Swayze e Woopy Goldberg, troviamo anche, fra gli altri, Tony Goldwyn, Rick Aviles e Vincent Schiavelli.

Le curiosità sul film

Ghost – Fantasma è un film corposo e di enorme successo a livello planetario, ragion per cui tante curiosità hanno cominciato a diffondersi sul suo conto fin dal momento dell’esordio nelle sale. Ecco una panoramica delle più interessanti da sapere: