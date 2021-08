Questo articolo nasce da una riflessione spontanea suggerita dalla noia estiva che porta ognuno di noi a scrollare i propri account social e perdersi nel mare magnum di post, tweet e stories. La tv estiva, si sa, non offre molti contenuti ma chi scrive si è imbattuta in un fenomeno non recente nella sua origine eppure diverso per quanto riguarda il raggio di azione. Si tratta degli haters televisivi.

Chi sono gli haters della tv?

Se vi state domandando chi siano questi haters televisivi, allora, per vostra fortuna non siete a conoscenza di un sottobosco di individui ossessionati e senza speranza. Questo fenomeno pericoloso ha avuto la sua accelerazione con l’ultima edizione del Gf Vip. Forse, la durata di sei mesi del reality show di Canale 5 non ha aiutato.

La colpa, però, non è da addossare alla televisione poiché l’era che la voleva maestra è terminata da tempo o all’esistenza dei reality considerati programmi-cuscinetto a basso costo e con una resa abbastanza soddisfacente per le aziende.

L’Onnipotenza del commento facile degli imbecilli da social

Piuttosto, alcune frange dell’audience televisiva si rivelano non sufficientemente preparate per capire le strutture autoriali e gli escamotage televisivi. In molti, non si rendono conto che guardano la televisione che per definizione è artefatta. Ecco, allora, che molti personaggi televisivi ricevono commenti che imporrebbero loro un certo stile di vita o vorrebbero gesti e comportamenti differenti.

Il cast dell’ultima edizione del Gf Vip, chi più e chi meno, è pieno di questi haters che criticano e inventano di sana pianta relazioni interpersonali tra gli ex partecipanti o addirittura diventano investigatori alla ricerca di prove che mettano in cattiva luce l’uno o l’altro Vip.

Non mancano, poi, quegli haters che attaccano sulla fisicità delle donne o sulla genitorialità di un padre. Supposizioni su conversazioni e amicizie che si distruggono e non dovrebbero. Secondo questi haters televisivi onnipotenti Zorzi dovrebbe essere amico per tutta la vita con Oppini; Pretelli starebbe di nascosto con la Gregoraci o con la madre di sua figlio e la Salemi avrebbe accettato un contratto.

Guerre tra fandom? Aka7even e Sangiovanni ne sanno qualcosa

Anche, il mondo della musica vive questo cancro poiché i vari fandom vivono la competizione tra gli artisti quando in realtà, una volta terminato il talent si pensa solo a produrre nuove canzoni e nuovi album. Caso recente è quello che vede protagonisti Aka7even e Sangiovanni. Una guerra inesistente tra i due ma che i fan hanno scatenato accusandoli di copiarsi a vicenda. I giovani artisti sono prontamente intervenuti per sedare gli animi.

Sapete che c’è? C’è che la vita è bella, unica e ognuno la vive con chi gli pare e come vuole. Anche se è un personaggio pubblico e ha partecipato ad un reality o ad un talent dove per forza di cose, si è dovuto attenere ad un canovaccio di relazioni umane pre-scritte o a delle scelte artistiche. Dispiace, se qualcuno ha creduto alle favole o a rivalità ma tutto ciò chiamasi scrittura televisiva.

Il supporto per i propri beniamini è ben accetto ma quando si sconfina oltre vuol dire che si è sviluppata una patologia che definiremmo: ossessione televisiva compulsiva.

Bisognerebbe attivare un percorso formativo di educazione alla tv perchè, purtroppo, il tasto blocca presente in ogni social non basta più.