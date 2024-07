Gesualdo Vercio, VP Programming Warner Bros. Discovery, è stato protagonista al BCT Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Vercio e con lui abbiamo parlato dei prossimi programmi previsti in palinsesto e della crescita dei vari canali del gruppo televisivo.

Intervista a Gesualdo Vercio, direttore responsabile di Real Time

In una precedente intervista ci ha raccontato che uno dei suoi sogni era avere Maria De Filippi, ora quale anticipazione può darci sulla prossima stagione. Si è parlato di Barbara D’Urso, Serena Bortone e di molti altri nomi…

“Iniziamo col dire che oggi siamo qui con un esempio di quella che è un po’ l’anima di Real Time, che fa la differenza. Siamo al BCT con Casa a prima Vista e i talent sono l’esempio della forza di Real Time di lanciare nuovi volti. Un anno fa eravamo qui e Casa a prima vista era appena partito, a distanza di un anno ha ascolti record ma soprattutto i sei talent sono personaggi super popolari e super amati dal grande pubblico. La sfida di Real Time è lanciare nuovi volti piuttosto che avere volti già conosciuti, perché ne abbiamo già tanti e sicuramente ne arriveranno altri. La vera sfida per noi è riuscire a trovare i nuovi talent che creano quell’empatia e quella capacità di essere vicini al nostro pubblico che poi rendono Real Time quel canale di successo come è oggi.

Real Time nel 2024 sta registrando, ad oggi, il suo miglio anno di sempre in termini di ascolti. Un risultato che era impensabile in un momento storico della televisione come questo, super variegato e pieno di tante alternative anche non lineari. Il fatto che in questo momento Real Time registri gli ascolti migliori di sempre sicuramente ci rende molto fieri e felici di un risultato che viene appunto da una strategia che vede puntare sul nuovo, sull’innovazione, sulla ricerca di nuovi formati e nuovi volti.

L’azienda ha puntato su nomi importanti come Fabio Fazio e Amadeus. C’è un altro nome che sogna?

Il sogno di Maria De Filippi è una cosa che negli anni ho sempre detto, perché è innegabile che sia la regina della televisione. È stata capace di raccontare negli anni le persone che è un po’ la nostra missione, quella di raccontare storie e persone attraverso la tv e quindi va da sé. L’azienda, lo vedete tutti, è in un momento in cui è aperta a tanti nuovi volti. Vi ho fatto l’esempio di Real Time che ha sicuramente un’anima unica nello scenario televisivo e nel portfoglio e noi quello che cerchiamo di fare con ogni singolo canale è avere anime comunque diverse, variegate. Questo nulla toglie ad opportunità e sogni, c’è ne sono tanti, strada facendo lo vedremo.

Quest’anno sono andate in onda due serie turche. C’è interesse ad investire anche in questo tipo di prodotto?

Una cosa che sicuramente mi piace dire quando mi viene chiesto di questo inserimento della serialità nel mondo di Real Time che fino ad oggi era stato un canale fatto 100% real senza serialità. Quando siamo diventati Warner Bros. Discovery, siamo andati a guardare un po’ più dentro quello scenario a livello mondiale. Abbiamo visto come la serialità turca ha una potenzialità molto forte e un pubblico molto ampio. Da YouTube, dove un singolo episodio di una serie turca raggiunge anche 50 milioni di visualizzazioni, fino a canali spagnoli, ma anche italiani, dove gli ascolti sono davvero importanti. I risultati fino ad oggi sono ottimi, considerate che un sabato sera il Dottor Aly ha fatto 500 mila ascoltatori nel minuto medio, ascolti da produzione locale e importanti. È una linea che continueremo a guardare con attenzione ma lo facciamo sempre trovando una vicinanza a quello che il nostro pubblico si aspetta e al tipo di storie che raccontiamo. Il dottor Aly infatti è la storia di un medico autistico che vive all’interno di un ospedale attraverso le storie mediche che sono le tipiche che vediamo su Real Time, specialmente in seconda serata.

Hercai è l’altro titolo, una hit internazionale importantissima. Anche qui è una storia di amore e vendetta, l’amore è sicuramente uno dei temi centrali a cui Real Time si è legato sin dagli inizi e che racconta in ogni sua sfumatura, e ovviamente tra le sue sfumature siamo riusciti a intercettare un genere di provenienza turca molto interessante.