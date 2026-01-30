Gerry Scotti ha risposto in maniera immediata e decisa alle accuse di Fabrizio Corona. L’ex Re dei Paparazzi, durante una puntata del suo format Falsissimo, ha parlato di alcune presunte relazioni tra lo storico conduttore Mediaset e le ex letterine di Passaparola. Dichiarazioni che non sono passate inosservate e alla quale Scotti ha scelto di replicare pubblicamente in un’intervista al Corriere della Sera, dove ha anche parlato del suo rapporto con Stefano De Martino.

Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona: “Sono fake news”

Attualmente in tv con “La ruota della fortuna”, storico game show in onda su canale 5, Gerry Scotti ha affrontato l’argomento durante un’intervista rilasciata al Corriere della sera. Fin da subito, il conduttore ha definito le dichiarazioni di Corona come delle fake news, soffermandosi sul modo in cui oggi vengano recepite certe notizie:

“Ho una discreta dimestichezza nell’uso dei social e ho potuto constatare che le buone notizie o le verità vengono accolte tiepidamente, mentre le fake news hanno un riscontro ben più rilevante.” ha dichiarato Scotti.

“Ancora di più lo hanno le menzogne dette per ragioni di lucro. Generano una forma di odio e di cattiveria inaccettabile”.

Il conduttore è poi entrato nel merito delle presunte relazioni, sottolineando come si tratti di accuse che fanno riferimento a un periodo lontano, risalente a circa venticinque anni fa della sua vita professionale: “Sono semplicemente false“ ha affermato senza mezzi termini. “Mi sopravvalutano ad attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze che in un intervallo della loro vita professionale hanno ricoperto il ruolo di “letterina”.

Secondo Scotti, sarebbe sufficiente ascoltare le dirette interessate per smentire definitivamente queste accuse. “Sono sicuro che all’unanimità direbbero che le dichiarazioni che sono circolate sono false. L’amarezza che provo non è solo per me, nessuno ha pensato alle ragazze“ ha poi detto.

Gerry Scotti e De Martino: “ci scambiamo messaggi, è una competizione leale

Nel corso dell’intervista, lo storico conduttore ha anche parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, attualmente alla guida di Affari Tuoi su Rai 1, in onda nella stessa fascia oraria. Tra i due, ha spiegato, esiste un clima di rispetto reciproco e sana competizione. “Ci conosciamo, ci scambiamo messaggi. Bisogna avere un enorme rispetto l’uno dell’altro, abbiamo una competizione leale, sana. Mi piacerebbe dire che siamo come Sinner e Alcaraz.”