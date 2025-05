Gerry Scotti rinnova il suo contratto con Mediaset. Il conduttore, anche per i prossimi anni, continuerà a essere al timone dei principali programmi di Canale 5 e si occuperà di nuovi progetti. Scopriamo insieme le parole che Pier Silvio Berlusconi gli ha rivolto.

Gerry Scotti rinnova con Mediaset: nuovi progetti dall’autunno

Squadra che vince, non si cambia. Mediaset punta per i prossimi anni ancora su Gerry Scotti. È stato infatti annunciato il rinnovo e l’allungamento del contratto con il conduttore di ‘Caduta libera‘ e ‘Lo Show dei record‘.

Una scelta, come si legge sul comunicato, avvenuta con ‘entusiasmo’ da entrambe le parti. Queste le parole che Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, ha rivolto al presentatore:

“Caro Gerry, sei un grande. Artisticamente e umanamente. Insieme continueremo a fare

grandi cose e nuovi prodotti. Grazie per tutto il tuo lavoro, sei un vero pilastro della nostra

televisione, della nostra Mediaset”.

L’emittente privata è certa che: “il talento, l’esperienza e l’inesauribile capacità comunicativa di Gerry Scotti rappresentino una risorsa di grande valore per Canale 5“. E quindi non vogliono lasciarselo sfuggire come accaduto alla Rai con Amadeus.

Gerry Scotti non ci sarà nella prossima edizione di Tu si que vales

In cantiere quindi ci sono nuovi progetti. Mediaset nell’ultimo anno sta sperimentando nuovi programmi, come The Couple o il ritorno de La Talpa affidata a Diletta Leotta. Ora i principali progetti saranno affidati a Gerry Scotti che dovrà affrontare una ‘nuova, stimolante, fase della sua carriera‘. Il conduttore avrà un ruolo centrale nello sviluppo e nella realizzazione di nuovi e importanti progetti editoriali e per questo dovrà rinunciare ad alcuni impegni.

“Per poter affrontare al meglio i numerosi impegni attuali e dedicarsi con energia ai nuovi

progetti a partire dal prossimo autunno, Mediaset e Gerry Scotti, in accordo con Fascino,

hanno deciso – pur con grande rammarico del conduttore – di rinunciare alla sua

partecipazione a “Tu Si Que Vales”. In questi anni, accanto a Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi, Gerry ha regalato al pubblico momenti indimenticabili, contribuendo in maniera decisiva al successo del programma“.