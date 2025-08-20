Gerardina Trovato ha voluto rivolgersi direttamente a Pippo Baudo per chiarire un aspetto importante legato ai suoi inizi. Molti hanno pensato che fosse stato lui, nel 1993, a lanciarla nel panorama musicale italiano. In realtà, Baudo contribuì con la sua professionalità e il suo modo unico di fare televisione, ma dietro la cantante c’era anche una solida struttura discografica che sosteneva e promuoveva il suo talento.

La cantante Gerardina Trovato rompe il silenzio su Pippo Baudo

La Trovato smentisce una convinzione diffusa: «Molti hanno pensato che nel ’93 mi hai fatto uscire tu. E non è così. È vero, hai contribuito anche tu al mio successo con la tua professionalità e il tuo modo di fare, ma avevo dietro una bella struttura che spingeva».

Un riconoscimento, quindi, ma anche un chiarimento: il suo successo non dipese solo da Baudo, bensì da un intero sistema discografico e televisivo che in quegli anni sosteneva la sua musica.

Il legame affettivo e la figura paterna

Nonostante la precisazione, la cantante ricorda un rapporto molto personale con Pippo Baudo: «Io in quel momento ti ho considerato un padre per me, sapevi pure che il mio vero papà stava morendo». Un legame che travalicava l’aspetto professionale e che per lei rappresentava una forma di protezione, soprattutto in un momento così delicato della sua vita privata.

I sogni di Domenica In e Sanremo

La cantautrice siciliana sottolinea come, in quegli anni, fosse pronta a fare un salto di qualità con nuove canzoni e importanti occasioni televisive: «Avevo già scritto tantissimi brani nuovi e siccome era proprio il momento giusto, perché ti avevo dato da fare Domenica In e Sanremo subito dopo».

Secondo Gerardina, quelle occasioni non si concretizzarono mai, nonostante la promessa implicita di un sostegno: «Avrei fatto Domenica In, avrei fatto Sanremo con il brano che avevi scelto della Madonna. Avrei trovato di nuovo una bella struttura che, se volevi, potevi continuare a contribuire al mio successo come nel ’93».

Gerardina Trovato: “Mi hai lasciata sola”

Il tono si fa più duro quando la Trovato parla della delusione vissuta: «Invece non mi hai chiamato né a Domenica In, ancora mio papà era vivo, né a Sanremo. E mentre tu facevi Sanremo lui è morto. Io ho potuto solo piangere sulla bara del mio vero papà senza potergli dire che la mia carriera continuava».

Parole amare, che racchiudono non solo il dolore per la perdita del padre, ma anche la frustrazione di un percorso artistico bruscamente interrotto.

L’affetto che non svanisce

Nonostante le accuse, Gerardina non rinnega il sentimento di affetto verso Baudo: «Io ti ho voluto un mondo di bene e te ne voglio tuttora».

Un messaggio che mescola rabbia e amore, delusione e riconoscenza, e che mostra tutta la complessità del loro legame.

Una nuova speranza per il futuro

Oggi, dopo anni difficili e una carriera segnata da ostacoli, la Trovato afferma di aver finalmente trovato «il produttore dei miei sogni». Una rinascita che le permette di guardare avanti con maggiore serenità, senza dimenticare però le ferite lasciate da quel passato.

E chiude con un saluto che suona come un addio, ma anche come un augurio: «Ciao da Gerardina Trovato”.