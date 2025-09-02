Garrison Rochelle, celebre coreografo ed ex insegnante del talent show Amici, è sbarcato al Lido di Venezia in occasione della Mostra del Cinema. L’artista americano è stato ospite dell’esclusiva Hollywood Celebrities Lounge, dove ha incontrato fan e addetti ai lavori.

Mostra del Cinema di Venezia 2025, intervista esclusiva a Garrison Rochelle

Noi di SuperGuida TV lo abbiamo intervistato in esclusiva. Garrison ha dichiarato di essere emozionato di trovarsi a Venezia: “Sono in Italia da ormai cinquant’anni ed è la prima volta che vengo alla Mostra del Cinema. Quando Agata mi ha detto che sarei dovuto andare per parlare dei miei progetti ho accettato subito. Mi sento un po’ piccolo in mezzo a personaggi così importanti”.

Negli ultimi anni, Garrison ha trovato la sua dimensione nel teatro. L’ex coreografo di Amici ha dichiarato di stare vivendo una rinascita: “Io sono nato in teatro, la mia passione era canto, ballo e recitazione. Sono tornato quindi alle mie origini solo che gli italiani mi conoscono come docente di ballo di Amici. Luciano Cannito mi ha dato la possibilità di presentarmi come attore in Saranno Famosi. Per me è un ruolo importante, interpreto un professore di recitazione. Tra qualche mese riprenderò la tournée”.

Tra i suoi progetti c’è anche “Tra palco e realtà“, uno show itinerante in cui giovani artisti di talent show e professionisti del settore si raccontano e si esibiscono con performance di danza, musica e comicità: “Quando ho lasciato Amici avevo detto a Maria che volevo fare altro. Volevo recitare, cantare, condurre e lei all’inizio era scettica. Ovviamente non l’ha detto perché è molto gentile ma ha pensato anche al fattore anagrafico. Devo dire invece che la mia vita è iniziata a 65 anni e oggi ne ho 70. Mi sono messo ancora in gioco, le energie non sono più quelle di una volta ma la consapevolezza di chi sono è aumentata”.

Garrison Rochelle è un volto amatissimo dal pubblico televisivo. Per anni è stato l’insegnante di ballo di Amici. Alla domanda de vorrebbe riprendere il suo ruolo ha risposto: “Se Maria mi chiamava dicendomi che aveva bisogno di me io avrei accettato subito. Ma lei non ha bisogno di me, anzi lei appoggia tutto quello che faccio e anche se non lo dice so che è molto orgogliosa di me. Non avrebbe mai immaginato che avrei cambiato così la mia immagine, che mi sarei dedicato ad altro. Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide ma non credo che mi chiamerebbe per rifare di nuovo il docente. Lei sa che sono felice del percorso che sto facendo”. E su Maria De Filippi ha dichiarato: “Ci sono due cose che mi ha insegnato, che quando ci sono dei problemi bisogna risolverli e che è importante pensare in positivo”.

Garrison Rochelle ha commentato anche il ritorno di Veronica Peparini: “Ogni anno dicono che torno io. Questa volta però su Veronica sembra che la notizia sia vera. Le faccio un grosso in bocca al lupo. Tra poco si sposa, sarò presente al suo matrimonio”. Tra i talenti che sono passati ad Amici c’è Stefano De Martino: “Non mi sarei aspettato questo successo ma ha fatto un grande lavoro su se stesso. In questi anni ha fatto un figlio, ha affrontato due separazioni e mi sono chiesto quando ha avuto tempo di sviluppare tutti questi talenti. Parla un italiano impeccabile, è bello, carismatico, talentuoso. Sono il suo fan numero uno anche se ce l’ho con lui per un motivo. Ci sentiamo su Instagram, mi ha invitato a vedere il suo spettacolo e gli ho detto che sarei andato solo a patto che lui fosse venuto a vedere il mio. Stefano ti sto ancora aspettando eh. Io sarò al Teatro Olimpico a novembre, lo aspetto”.

Abbiamo poi chiesto a Garrison se parteciperebbe mai ad un reality show. L’ex coreografo di Amici ha ammesso: “Ho fatto un provino per l’Isola dei Famosi. Devo dire che quel reality mi stuzzica un po’ perché bisogna sopravvivere. Il Grande Fratello invece non sarebbe nelle mie corde perché sono troppo sensibile e pudico nel parlare della mia vita privata. Mi piacerebbe partecipare anche a Pechino Express”. Sui suoi prossimi progetti, Garrison ha anticipato: “Oltre a Tra palco e realtà, a Natale uscirà un cd di brani natalizi “Garrison Christmas Songs 2″ perché era già uscito un primo progetto qualche anno fa. E’ stato arrangiato da Beppe Vessicchio e Pino Perris. Poi condurrò di nuovo su Raidue il programma Performer Cup”.