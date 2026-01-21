Super modelle che esplodono improvvisamente in tutto il mondo e nessuno sa cosa stia succedendo. Sì esatto, esplodono. Letteralmente e in modo macabro. È questo l’inquietante inizio di FX “The Beauty”, la nuova serie di Disney+ con – tra gli altri – Ashton Kutcher e Bella Hadid e, spoiler, guardatela perché è una roba fortissima.

Recensione della serie tv FX “The Beauty” di Disney Plus

FX The Beauty è un gioiellino sapientemente lavorato da Ryan Murphy, una serie sci-fi che è un concentrato di thriller, azione e horror per un ritratto esplosivo dei mali prodotti dal genere umano.

Jordan e Cooper, i veri protagonisti, sono due agenti dell’FBI che indagano sui raccapriccianti incidenti che stanno coinvolgendo persone in tutto il mondo. La loro incredulità va di pari passo con quella dello spettatore, che si trova di fronte a colpi di scena e a risvolti inaspettati. Vi confessiamo che noi siamo balzati più di qualche volta sulla sedia.

L’ossessione per la perfezione e per la bellezza sono alla base di questa nuova serie di FX, con il potere di correggere ogni difetto estetico del nostro corpo. Un sogno, probabilmente, ma che ben presto si trasforma in un incubo in cui la bellezza divora l’uomo e lo distrugge dall’interno.

Nell’universo di “FX The Beauty”, infatti, esiste un farmaco miracoloso in grado di rendere le persone belle, bellissime, senza imperfezioni, capace di curare ogni genere di malattia e di accontentare ogni esigenza estetica trasformando tutti in persone nuove e irriconoscibili. E tutto questo ci pone di fronte a una domanda: se potessimo scegliere di essere belli e in salute, rifiuteremmo?

La risposta è, nella maggior parte dei casi, un bel “No”. Perché non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace, ma spesso piace solo ciò che è bello. E allora chi rifiuterebbe bellezza, salute, giovinezza eterna e sicurezza nei propri mezzi? In fondo passiamo un’intera vita a cercare di migliorarci, a sembrare più attraenti per avere successo con gli altri. Pensate come sarebbe il mondo se potessimo avere un filtro di Instagram sempre addosso nella vita reale. Un sogno, vero?

Guardate “FX The Beauty” e poi ne riparliamo.

In questa serie l’ossessione per la perfezione porta gli uomini a commettere crimini efferati e diabolici, li conduce fuori da ogni logica morale divorandoli e… Facendoli esplodere, appunto.

Le debolezze umane in FX The Beauty

“FX The Beauty” prende le nostre debolezze umane e le trasforma in tentazioni, in schiavitù per il proprio ego, ribadendo un concetto vecchio ma sempre attuale: l’apparenza inganna. La bellezza si pone come soluzione all’infelicità umana, venduta come farmaco da banco da un multimiliardario ossessionato dal proprio aspetto fisico, sì, ma soprattutto dai soldi, perché anche quelli sono belli.

Ma qualcosa va storto e la bellezza, da soluzione, si trasforma in una maledizione.

Una maledizione esplosiva che ci contagerà tutti, ma voi potrete avere l’antidoto guardando “FX The Beauty” dal 22 gennaio su Disney+.