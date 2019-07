Secondo appuntamento con “Fuori dal coro“, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano nella prima serata di Retequattro. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda giovedì 11 luglio 2019.

Fuori dal coro oggi, le anticipazioni di giovedì 11 luglio

Giovedì 11 luglio 2019 torna in prima serata l’appuntamento con “Fuori dal Coro“, il programma di attualità ed informazione condotto da Mario Giordano su Retequattro. Dopo il grande successo della striscia quotidiana, il programma approda nella fascia del prime time di Rete4 tenendo accesi i riflettori sull’approfondimento e i temi più caldi di attualità, politica e cronaca.

Durante la seconda puntata Mario Giordano discuterà di pensioni, un tema di strettissima attualità per via delle proteste scoppiate per il taglio di quelle pensioni definite d’oro. Non solo, spazio ai tanti sprechi legati all’ente previdenziale guidato da Tito Boeri considerando che il patrimonio immobiliare dell’Inps vive in stato di abbandono. Numeri davvero preoccupanti: 19 mila i palazzi vuoti senza contare gli affitti risibili, le vendite al palo e i tantissimi sprechi. A discuterne in studio c’è Carlo Calenda, l’europarlamentare del Partito Democratico protagonista dell’intervista faccia a faccia con Mario Giordano.

Mario Giordano a Fuori dal Coro: intervista a Carlo Calenda

Durante l’intervista, Carlo Calenda discuterà con Mario Giordano di alcuni temi di strettissima attualità come le tensioni interne al PD e le differenti idee legate al tema dell’immigrazione. Dal tema delle pensioni poi si passerà a discutere di immigrazione ed accoglienza partendo dalla vicenda dello sfratto dell’agricoltore di Cecina e dell’occupazione indebita di Bagheria.

Non solo, Mario Giordano si occuperò anche del caso del sindaco di Asti che ha razionato l’acqua al campo dei nomi per via della presenza di bollette non pagate per un totale di 634 mila euro. Durante il secondo appuntamento non mancheranno poi servizi e reportage esclusivi dedicati ad altri due temi: i falsi invalidi e la difficile situazione dei trasporti pubblici italiani.