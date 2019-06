Freedom – Oltre il confine, programma televisivo condotto da Roberto Giacobbo su Rete 4, ha superato ogni aspettativa. Il programma di divulgazione scientifica ha sempre mantenuto una media di un milione di spettatori, raggiungendo il 4 e 5 % di share. Risultati abbastanza buoni per la nuova Rete 4. Oggi in anteprima assoluta possiamo darvi una straordinaria notizia su Freedom di Roberto Giacobbo.

Freedom – Oltre il confine, promozione per Roberto Giacobbo da Rete 4 a Italia 1

I palinsesti Mediaset saranno presentati martedì 2 luglio, ma noi di SuperGuidaTv siamo già in grado di darvi in anteprima assoluta una notizia clamorosa e spettacolare. Freedom – Oltre il confine di Roberto Giacobbo in autunno sarà promosso da Rete 4 a Italia 1. Una promozione quasi inaspettata per il programma di divulgazione scientifica che ha esordito sulla quarta rete nell’inverno 2018/2019.

È bastato un solo anno di risultati soddisfacenti per convincere i vertici di Mediaset a promuovere Freedom di Roberto Giacobbo. In autunno, dunque, vedremo nuove puntate e nuove scoperto del viaggio ai confini del mondo.

Freedom – Oltre il confine, il viaggio della passata edizione

Nella prima edizione di Freedom – Oltre il confine il conduttore Roberto Giacobbo ha visitato posti affascinanti e spettacolari. Nella prima puntata le immagini sono passate dalla Basilica di San Pietro a Teotihuacan in Messico per esplorare la Piramide del Sole e la Piramide della Luna. Nella seconda puntata la trasmissione è arrivata con le immagini fino in Egitto per visitare la Piana di Giza. Il viaggio ha toccato anche tappe come l’Isola d’Elba o Cuma, in Campania, per visitare l’antro della Sibilla.

Nell’ultima puntata Roberto Giacobbo ha fatto tappa a Napoli per visitare la tomba di Giacomo Leopardi e di Virgilio. Il conduttore ha visitato anche l’acquedotto Augusteo e la piscina Mirabilis. Un viaggio spettacolare che è stato apprezzato sia dai telespettatori che dai vertici di Mediaset. In autunno, gli amanti di Freedom dovranno traslocare su Italia Uno.

Appuntamento, quindi, in autunno con la nuova stagione di Freedom su Italia 1.