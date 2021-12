Francesco Cicchella, cantante, comico e attore è noto al grande pubblico per le sue imitazioni iconiche. Non solo perché riesce a replicare la voce e le movenze dei personaggi ma riesce sempre a scovare delle particolarità che nemmeno gli imitati sanno di avere. Lo abbiamo incontrato e intervistato, in esclusiva per SuperGuida Tv, al Charity Christmas Padel by Givova. Due giorni di solidarietà per sostenere il progetto della Fondazione Cannavaro – Ferrara nel riqualificare il Parco Ciaravolo nel quartiere Loggetta a Napoli.

Insieme a Francesco Cicchella abbiamo riflettuto sulla necessità di questi eventi in una città complicata come Napoli e poi, gli abbiamo chiesto un parere sull’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Lui, che nel 2015 è arrivato primo, ha dichiarato che la vittoria de I Gemelli di Guidonia è più che meritata. Sul percorso di Biagio Izzo, invece, ha costatato che le sue performance erano parte di un altro livello. Izzo, secondo Cicchella, ha giocato un altro campionato. Quello del varietà a tutti gli effetti, da grande uomo di spettacolo qual è.

Se gli piacerebbe fare parte della giuria di Tale e Quale? Sì ma non riuscirebbe a giudicare a cuor leggero i concorrenti che, spesso, oltre che colleghi sono degli amici. Sarebbe complicato. Inoltre, circa le sue ultime imitazioni ad Honolulu su Italia 1 ci ha raccontato che sono piaciute ai diretti interessati: Ultimo e Achille Lauro.

Francesco Cicchella, l’intervista

“Charity Christmas Padel by Givova”, solo chi vive questa città, conosce tutte le sue problematiche. Quanto sono necessari questi eventi?

“Natale è un’occasione importante per aiutare. Ogni giorno è un giorno che può essere all’insegna della solidarietà. Diciamo che se possiamo dare il nostro contributo in generale quotidianamente possiamo fare tanto anche se può sembrare poco, è la somma dei piccoli gesti che fa la differenza”.

Di recente hai partecipato al programma Honolulu imitando Ultimo, ti ha contattato?

“Non ci siamo parlati direttamente né con Ultimo né con Achille Lauro che è stato l’altro preso di mira da me. Ci siamo sentiti indirettamente, c’era l’idea di farlo venire in trasmissione ma per degli impegni non si è concretizzato. Mi è stato riferito che si è divertito molto”.

Sei stato protagonista a Tale e Quale show, ti piacerebbe partecipare come giurato?

“Da un lato sì, a parte che io amo quel programma, quindi io lo farei in qualsiasi veste perchè si respira un bel clima sia artisticamente che umanamente. Quindi da un lato sì anche perchè potrei dare dei giudizi anche un po’ più specifici essendo un conoscitore del strumento vocale. Dall’altro è una cosa difficilissima perchè i concorrenti sono dei professionisti, dei colleghi e degli amici”.

Come hai visto Biagio Izzo nel programma?

“Biagio ha affrontato il programma nella maniera giusta senza la pretesa della performance perfetta senza pensare alla classifica, si è divertito e ci ha fatto divertire”.

Chi ti ha colpito di più degli altri concorrenti?

“Dire i Gemelli di Guidonia sarebbe scontato, sono stati tutti bravi, anche dal concorrente che meno te lo aspetti, arriva poi la puntata che ti stupisce. Diciamo tutti hanno tirato fuori delle belle cose”.

Francesco Cicchella, intervista video