Fox Italia chiude definitivamente il canale su Sky: ecco da quando

Fox Italia chiude: il canale che vediamo al numero 116 di Sky interromperà le sue trasmissioni a breve, dando spazio alle due ultime serie tv. Scopriamo insieme cosa accadrà e la data esatta di quando chiude.

Fox Italia chiude: il canale disponibile al 116 di Sky chiuderà i battenti il 30 giugno prossimo

Segnate in agenda il 30 giugno 2022 perché sarà l’ultima volta che vedrete il canale 116 di Sky ovvero quello che fino ad oggi è stato Fox Italia. La rete darà spazio giusto a due serie tv: lunedì 27 giugno andrà in onda il finale di This is Us, mentre il 26 giugno è andato in onda il reboot di Magnum P.I. Per giovedì 30 giugno è prevista la chiusura definitiva della rete.

Questa chiusura era prevedibile quando cinque anni fa, la Walt Disney Company ha acquistato il 21st Century Fox che ha significato anche l’acquisizione dei vari gruppi Fox a livello internazionale, tra cui Fox Networks Group Italy.

Nel 2018 chiuse Fox Sports e negli anni successivi Fox Animation e Fox Comedy, fino ad arrivare al 2020 con la chiusura di FoxLife, uno dei canali di punta del gruppo Fox in Italia e di Fox Crime nel 2021. Quando iniziarono le prime chiusure di Fox, Sky rispose aprendo altri canali: Sky Investigation, Sky Serie, Sky Nature e Sky Documentaries. Stavolta invece Sky ha deciso di acquistare l’applicazione discovery+ e tutti i suoi contenuti streaming on demand sul decoder Sky Q.

Fox chiude definitivamente il canale su Sky: la fine di un’epoca

La chiusura di Fox segna la fine di un’era fatta di serie tv che il pubblico aspettava con ansia. In definitiva non ha molta importanza la chiusura di un canale con la riapertura di un altro, cosa che accade spessissimo nel mondo delle piattaforme satellitari.

Quello che dispiace è che Fox – lanciato nel 2003 – in Italia, riconobbe per primo l’importanza alle serie tv. In effetti, Fox era la “casa delle prime” (questo il claim con cui il canale si è presentato per anni) ovvero: se un prodotto era un successo oltreoceano era scontato che andasse in onda su Fox.

Il 1° luglio Fox Italia scomparirà: i contenuti passeranno a Disney+ in streaming

Il 1° luglio 2022 la rete che per molti anni ci ha tenuto compagnia mandando in onda le serie tv più famose e di successo lascerà la piattaforma satellitare e scomparirà dal mercato delle pay tv: i contenuti passeranno Disney+ in streaming. L’indiscrezione circolava da tempo e ora c’è finalmente la conferma: dal 1° luglio Fox non sarà più visibile.

Ecco alcuni dei titoli cult delle serie tv che in questi anni abbiamo visto su Fox

Grey’s Anatomy (inizialmente di Fox Life),

The Walking Dead

This Is Us,

Dexter (su Fox Crime)

Desperate Housewives (anch’esso su Fox Life).

I Simpson,

I Griffin,

Fino alle sitcom (How I met your mother, Modern Family).

Per non parlare di Lost serie tv amatissima, che ha reso Fox Italia il canale delle serie per eccellenza.

Fox chiude e migra su Disney+

I contenuti di Fox quindi mireranno su Disney+. L’intenzione è quella di competere con Netflix ampliando il proprio pacchetto rilevando varie reti internazionali. Questa cancellazione segna anche il sintomo che la tv è sempre più orientata per un prodotto on demand.