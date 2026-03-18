Numerosi colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi appuntamenti assisteremo alla realizzazione del piano di Sahika: Leyla riuscirà a diventare l’amante di Halit, e da quel momento per Argun senior inizieranno i guai.

Trame turche Forbidden fruit: Leyla conquista il cuore di Halit

I rapporti tra Leyla e Halit Argun subiranno un’accelerata nei prossimi episodi di Forbidden fruit. La donna – che sarà diventata la segretaria della Argun Holding dopo aver stretto un’alleanza con Şahika Ekinci e Nadir Kılıç – riuscirà a diventare la sua amante.

Argun senior non potrà però permettersi un nuovo scandalo, anche a causa dei problemi finanziari che starà attraversando la sua società, per cui farà di tutto per mantenere segreta quella relazione. Per poter incontrare la nuova fiamma ogni sera, l’uomo non esiterà a comprarle un appartamento, nel quale anche lui si recherà ogni qualvolta gli sarà possibile.

La sua segretaria riuscirà così a conquistare un posto sempre più grande nel cuore dell’uomo, e a quel punto si sentirà autorizzata a metterlo davanti a un bivio.

Yildiz e la festa di compleanno della discordia: news Forbidden fruit

Nel frattempo si avvicinerà il giorno del compleanno di Yildiz, e la Yilmaz intenderà festeggiare la ricorrenza con tanti amici. Organizzerà quindi una festa a villa Argun, e lo stesso Halit si mostrerà entusiasta all’idea della moglie, tanto che chiederà al suo gioiellere di fiducia di confezionare un prezioso per l’occasione.

Tutto sembrerà procedere come da programma, almeno fino a quando Leyla non scoprirà i piani della rivale. A quel punto imporrà a Halit di annullare la festa di compleanno della moglie, arrivando a minacciarlo di fare le valigie e andarsene.

L’ombra di un nuovo scandalo si prospetterà così all’orizzonte, e Halit – non sentendosela di rischiare – finirà per fare la scelta peggiore. Incalzato dall’amante, che sembrerà non essere più disposta a rappresentare la “seconda scelta” per Argun, Halit annullerà la festa di Yildiz.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Halit lascia villa Argun

L’uomo dovrà trovare una valida scusa per poter annullare i festeggiamenti, e l’occasione si presenterà quando Yildiz lo prenderà in giro per una spina di pesce che gli sarà andata di traverso. Dopo aver accusato la consorte di avere nei suoi confronti un comportamento superficiale, l’uomo le griderà che potrà considerare annullata la festa e se ne andrà dalla villa.

Halit si trasferirà da Leyla, e mentre Yildiz sarà impegnata a disdire gli inviti, l’amante di Argun festeggerà la sua vittoria.