Dopo un periodo “turbolento” in cui i fans di Forbidden fruit hanno dovuto fare i conti con numerosi stop nella programmazione, la dizi turca riprende il suo posto nella fascia oraria pomeridiana di Canale 5. Sebbene vi sia ancora in programma un’ultima pausa – prevista per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania – il serial torna a tenerci compagnia dalle 14:15 alle 15:15 sulla rete ammiraglia Mediaset. La soap andrà in onda anche con una puntata speciale giovedì 8 gennaio in prime time. Cosa accadrà nella settimana dal 3 al 9 gennaio? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e trame settimanali Forbidden fruit: la sorpresa per Zeynep

Zeynep è convinta che la sua relazione con Alihan stia attraversando un momento di crisi. La giovane negli ultimi tempi ha notato spesso che l’amato è apparso distante, e ha finito per attribuire il suo comportamento a un calo di interesse nei suoi confronti. I fatti però smentiranno questa sua sensazione.

La storyline prenderà il via nel momento in cui Yildiz condurrà Zeynep a casa di Alihan con un pretesto. La donna non potrà certo immaginare che – una volta giunta lì – troverà ad attenderla l’uomo, ma anche alcuni invitati al suo ricevimento di nozze.

Alihan avrà infatti organizzato un matrimonio a sorpresa!

Spoiler Forbidden fruit: la mossa di Kaya fa infuriare Ender

Quando Ender scopre che Kaya ha fatto fare in segreto un test del DNA per avere la conferma che Erim fosse suo figlio, si infuria e lo accusa di usare lei e il ragazzo per i suoi fini personali. E mentre dal laboratorio giunge esito negativo, la donna gli impedisce di vedere Emir.

Nel frattempo Caner e Zehra lasciano i festeggiamenti, e decidono di passare la notte insieme in un hotel. Al mattino però i due – di comune accordo- decidono di rimanere solo buoni amici.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mustafà è alla ricerca di un appartamento in città e si imbatte in Gulsum, che gli offre una stanza. Yildiz nel frattempo si reca con Emir nel quartiere in cui è cresciuta Ender. con la speranza di trovare qualche indizio sul suo passato. Ender fiuta il pericolo, e si da da fare er allontanare Yildiz anche dall’azienda, prima che possa riuscire a scoprire un segreto che la donna ha confidato solo a Caner.

Alihan e Zeynep decidono di rimandare la luna di miele, per potersi godere un po’ la nuova casa, ma la loro tranquillità viene interrotta dalla presenza di Asuman e Zerrin.