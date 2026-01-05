Dopo aver conquistato migliaia di fans nella fascia oraria daytime su Canale 5, Forbidden fruit si appresta ad approdare in prima serata. Mediaset, nelle scorse ore, ha diffuso il promo ufficiale con la data di messa in onda del serial turco in prime time.

Forbidden fruit in prima serata, da quando?

La notizia era già nell’aria da un po’, e ora finalmente è arrivata la conferma ufficiale. Con il promo che Mediaset ha diffuso in rete nelle ultime ore, possiamo rivelarvi la data in cui Forbidden fruit (Yasak Elma in Turchia) debutterà nel serale di Canale 5.

L’appuntamento è fissato con i fans per giovedì 8 gennaio 2026. A partire da questa data, il serial drammatico turco che ha già dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano (durante la messa in onda pomeridiana ha fatto registrare una media di 2 milioni di spettatori con uno share di circa il 20%) conquisterà un posto d’onore nei programmi serali Mediaset.

Si tratta di una promozione importante per la dizi turca, che ogni giorno tiene incollati migliaia di fans davanti al teleschermo, e che sicuramente riuscirà a conquistare una larga fetta di spettatori anche in versione serale.

Nuovi orari Forbidden fruit: la soap di Canale 5 raddoppia il giovedì

Il serial drammatico turco approdato in Italia lo scorso 30 giugno si prepara a fare il bis. A partire da giovedì 8 gennaio infatti, andrà a occupare anche la fascia più prestigiosa della rete ammiraglia Mediaset: quella del prime time.

I fans della dizi turca potranno così trovare ad attenderli i loro beniamini tutti i giorni – dal lunedì al sabato – in daytime, e con tre puntate extra anche il giovedì sera. Gli episodi serali prenderanno il via alle 21:20 (subito dopo La ruota della Fortuna con Jerry Scotti) e ci terranno compagnia fino alle 00:42 circa.

Novità in arrivo a Forbidden fruit

Gli appuntamenti extra del giovedì sera arrivano in un momento in cui le trame Forbidden fruit sono davvero ricche di colpi di scena. Negli episodi in onda in questi giorni l’attenzione dei fans è concentrata dul matrimonio tra Zeynep e Alihan. Dopo le nozze a sorpresa organizzate dall’uomo, la coppia decide di rimandare la luna di miele per godersi un po’ la nuova casa. La presenza “ingombrante” di Asuman e Zerrin però, rischia di rovinare l’atmosfera. Come si evolveranno le trame?

Siamo sicuri che questa avvincente serie tv turca – così come nel pomeriggio – saprà conquistare i fans anche con gli episodi serali. E, a giudicare dal promo ufficiale Mediaset diffuso nelle scorse ore, gli appassionati della soap dovranno prepararsi a una raffica di colpi di scena.