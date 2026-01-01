Per il giorno di Capodanno il palinsesto Mediaset subisce alcune variazioni, e dal pomeriggio di Canale 5 scompaiono le serie tv. Forbidden fuit, così come le altre dizi turche, oggi 1° gennaio non andrà in onda. Ma quando torneranno le vicende di Zeynep e Yildiz su Canale 5?

Stop Forbidden fruit: il serial turco non in onda a Capodanno 2026

Nel primo giorno dell’anno Forbidden fruit non andrà in onda. Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 oggi non prevede nuovi episodi della serie tv incentrata sulle vicende di Yildiz, Zeynep, Ender e Alihan.

Proprio come le altre soap turche pomeridiane, anche Forbidden fruit oggi salterà l’appuntamento con i tantissimi fans. La scelta fatta dai vertici di Cologno Monzese tiene conto del fatto che, in questa giornata di festa, molti appassionati che solitamente seguono la serie, saranno in compagnia di amici e parenti.

Se da un lato la decisione mira a non far perdere loro neppure una puntata della soap, dall’altro i vertici del Biscione hanno pensato anche a chi trascorrerà invece il Capodanno davanti alla tv, proponendo a questi ultimi un palinsesto molto ricco.

Forbidden fruit si ferma: cosa vedremo al suo posto oggi?

Come anticipato, lo stop di Capodanno non riguarderà solo Forbidden fruit, ma anche le “cugine” turche. Il “contenitore” pomeridiano di Canale 5 di oggi prevede la commedia “Holiday Harmony“, una pellicola in 1° visione TV che ci terrà compagnia dalle 14:40 alle 16:49 circa. Il film racconta il sogno di una giovane donna, Gail, che da tempo immagina di esibirsi su un grande palco. Quando finalmente il momento arriva però, la ragazza rimane bloccata a Harmony Springs.

A seguire sarà un film romantico a intrattenere il pubblico di Canale 5. Dalle 16:49 alle 18:44 circa vedremo “Ritorno ad Aurora: un Natale speciale“, e a seguire tornerà Max Giusti con il suo game show “Caduta libera“.

Quando torna su Canale 5 Forbidden fruit?

Lo stop di Capodanno sarà solo una pausa temporanea, e Zeynep, Yildiz & Co. torneranno su Canale 5 già a partire da venerdì 2 gennaio.

Cosa accadrà nelle prime puntate 2026 Forbidden fruit? Collegandosi a Canale 5 domani alle 14:15 circa, avremo una piccola anticipazione di cosa ci riserva il nuovo anno. La relazione tra Zeynep e Alihan sarà messa a dura prova dalle insinuazioni di Asuman, che non esiterà a far nascere nella giovane mille dubbi affermando che lui non ha affatto intenzioni serie. Riusciranno a chiarirsi e a vivere finalmente la loro lovestory? Il nuovo anno è appena iniziato, e abbiamo davanti a noi moltissimi giorni per scoprire come andrà a finire!