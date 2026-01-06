Come già accaduto a Capodanno, Forbidden fruit si fermerà anche oggi, 6 gennaio. Il cambio palinsesto Mediaset per l’Epifania ha infatti cancellato (temporaneamente) la dizi turca incentrata sulle vicende di Zeynep e Yildiz. Quando tornerà sui nostri teleschermi e cosa vedremo nei nuovi episodi?

Forbidden fruit si ferma per l’Epifania, perché non va in onda oggi la soap di Canale 5

Nel giorno che “chiude” la carrellata di feste 2025/2026 i tanti fans Forbidden fruit dovranno rinunciare alla loro serie preferita. Le vicende di Zeynep e Yildiz infatti, non si presenteranno al loro consueto appuntamento in daytime su Canale 5.

La decisione di sospendere momentaneamente la programmazione della dizi turca è arrivata dai vertici di Cologno Monzese per agevolare coloro che decideranno di trascorrere questa giornata di festa in compagnia di amici e parenti.

Come sempre accade però, i vertici del Biscione hanno pensato anche a coloro che trascorreranno la Befana davanti alla tv, proponendo un palinsesto pomeridiano ricco e variegato.

Forbidden fruit sospesa, cosa vedremo al suo posto su Canale 5?

Il pomeriggio di Canale 5 si apre con Beautiful, in onda dalle 13:45 alle 14:08 circa. A seguire sarà trasmesso il film commedia “Tutto per una canzone”, che narra le vicende di due genitori single che finiscono per innamorarsi. I due scopriranno però che tra le rispettive figlie c’è una forte rivalità. Riusciranno a diventare un’unica, bgrande famiglia? Occhio perché un vero e proprio miracolo di Natale potrebbe regalarci un finale bellissimo.

Subito dopo la commedia, andrà in onda l’unica serie tv turca prevista oggi, ovvero La forza di una donna, che prenderà il via alle 15:55 e ci terrà compagnia fino alle 16:45 circa, quando il timone passerà a Gianluigi Nuzzi con il suo programma d’informazione Dentro la notizia.

Quando torna Forbidden fruit su Canale 5 (e cosa vedremo nei nuovi episodi)?

Sia coloro che trascorreranno l’Epifania fuori casa, che chi invece resterà davanti alla TV, potranno stare tranquilli. Come anticipato lo stop di Forbidden fruit sarà solo temporaneo, e la dizi turca tornerà a tenerci compagnia già domani, mercoledì 7 gennaio.

Se da un lato avremmo dovuto rinunicare a un appuntamento in daytime per l’Epifania, dall’altro le nuove trame ci ripagheranno abbondantemente dell’attesa. Nelle puntate in onda domani infatti, vedremo Alihan e Zeynep prendere una decisione importante: i due finiranno per scegliere di rimandare la luna di miele e godersi un po’ la casa. La quiete dei novelli sposi sarà però interrotta dalle presenze ingombranti di Zerrin e Asuman.