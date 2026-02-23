I colpi di scena si susseguono a ritmo incalzante e nelle prossime puntate di Forbidden fruit i fans faranno la conoscenza di Melisa, la fidanzata di Erim. La new entry però, non piacerà affatto a Halit ed Ender, che non approveranno la relazione del figlio. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Forbidden fruit: storia d’amore tra Erim e Melisa

Anche per Erim arriva il tempo dell’innamoramento, e sarà Yildiz – durante una giornata a villa Argun – a sorprenderlo mentre sarà intento a messaggiare con qualcuno. Intuendo che possa trattarsi di una persona speciale per il ragazzo, la donna lo inviterà a confidarsi con lei.

Scoprirà così che starà frequentando una ragazza di nome Melisa. A quel punto, la sorella di Zeynep gli suggerirà di parlarne con suo padre.

Halit furioso con Erim nelle prossime puntate Forbidden fruit

Erim accoglierà il suggerimento di Yildiz e chiederà a suo padre di organizzare una cena per poter conoscere la sua nuova fidanzata. Halit si preparerà così a quella presetazione ufficiale, ma la serata prenderà una brutta piega.

La ragazza che avrà fatto battere il cuore al giovane Argun susciterà molte perplessità in Halit. L’uomo scoprirà infatti che lei è dieci anni più grande di Erim, e questo particolare non gli piacerà affatto. Dopo averne parlato con Ender. l’uomo sequestrerà il cellulare del figlio e farà pressioni su di lui affinché ponga fine a quella relazione.

Nel corso di una discussione accesa arriveranno anche le minacce: Halit gli dirà che – qualora volesse continuare a ferquentarla – lui non esiterà a rimandarlo a Londra.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Ender prova a sostenere Erim

La reazione di Ender sarà un po’ meno dura di quella di Halit. La donna cercherà di capire i motivi che avranno spinto il figlio a frequentare una donna pi grande di lui, e in quell’occasione Erim le dirà che Melisa avrà soltanto cinque anni più di lui, e non dieci come invece crede Halit.

Ender cercherà di spiegargli che la differenza d’età sarà comunque notevole, e che con il passare del tempo quel divario potrebbe farsi ancor più evidente. Cercherà di spingerlo a trovarsi una fidanzata più giovane. Erim sarà disposto ad ascoltare i consigli di sua madre oppure porterà avanti quella relazione, che potrebbe scatenare una reazione molto dura in Halit? Al momento gli spoiler turchi non rivelano altri dettagli, ma vi invitiamo a seguirci per conoscere in anteprima gli sviluppi di questa storyline e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news della dizi turca Yasak Elma.