Il rimorso sembra non dare pace ad Asuman, che prenderà una decisione clamorosa nelle prossime puntate Forbidden fruit in onda dal 10 al 16 gennaio su Canale 5. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

Forbidden fruit, trame settimanali al 16 gennaio

Asuman è assalita dal rimorso e si presenta a casa di Zeynep e Alihan per far pace con la figlia. Lei la perdona per tutte le bugie che le ha raccontato, ma le dice anche che – per ricostruire il loro rapporto – avrà bisogno di tempo.

Il giorno seguente Erim viene informato che lascerà presto l’ospedale. La notizia delle sue imminenti dimissioni fa felice Ender, che ne approfitta per parlare apertamente con Kaya e dirgli che ha bisogno di riflettere sulla loro relazione. Da quel momento in poi intende occuparsi solo del ragazzo, e garantire ad Halit un po’ di serenità. La vicinanza tra lei e l’ex marito nel periodo in cui Erim è stato ricoverato, finisce per insospettire Yildiz, e farle temere che presto dovrà affrontare una nuova crisi matrimoniale.

Halit divorzia da Yildiz nelle prossime puntate Forbidden fruit

I sospetti di Yildiz si rivelano fondati, visto che – quando Erim viene dimesso – non solo chiede al padre di restare con sua madre durante la convalescenza, ma anche di trasferirsi entrambi a casa di Ender.

Halit accetta e – una volta rientrato a casa – comunica a Yildiz che intende chiedere il divorzio, e le chiede di fare le valigie.

Ender sembra avere vinto, e forte del fatto che Halit sta per divorziare dalla nuova moglie, cerca di isolarla ancora di più convincendo Aysel a lavorare per lei.

Ma Yildiz non è certo disposta a farsi da parte, e per attirare l’attenzione del marito si rompe volontariamente una gamba. Poi chiede a Zehra di provare a convincere Erim a tornare nella vecchia casa, minacciandola di rivelare a Halit la sua relazione con Caner.

Yildiz sembra segnare un punto a suo vantaggio quando convince Halit a concedersi una cena romantica. Il mattino successivo lo sorprende con una colazione in famiglia, alla quale partecipano anche Erim, Lila e Zehra. Per salvare il suo matrimonio, Yildiz si affida anche a un santone: i suoi consigli però non danno i risultati sperati.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Yigit inizia a lavorare nell’azienda di Hakan, e confida a Nigar che il principale potrebbe essere suo padre. Il ragazzo mostra subito grande impegno e – venuto a sapere che Halit cerca dei camerieri per la festa di Erim – si propone.

Nel frattempo Zeynep rivela a Hazal di essere a conoscenza dei suoi trascorsi con Alihan. La ragazza è mortificata e pensa di lasciare l’impiego, ma lei la rassicura dicendole che la responsabile di tutto è Elif. Quest’ultima viene affrontato da Alihan, che gli chiede esplicitamente di non intromettersi nella sua vita privata. Quando Zeynep scopre che i due si sono visti però fraintende e finisce per discutere con il marito.

Prosegue intanto la programmazione speciale della serie tv turca, che oltre a regalare ai suoi fans un appuntamento in daytime su Canale 5 si presenta anche con episodi extra in onda il giovedì sera sulla rete ammiraglia Mediaset.