Sarà Fiorentina–Juventus, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 18:00, la nuova partita della Serie A Enilive 2025/2026 che DAZN ha deciso di trasmettere gratuitamente in chiaro, senza alcun abbonamento. Dopo Milan–Roma, questo è il secondo dei cinque match stagionali che la piattaforma può offrire in modalità Freemium, come previsto dal pacchetto dei diritti TV assegnato per il quinquennio 2024-2029. Un’opportunità preziosa per tutti gli appassionati, che potranno seguire uno dei big match più attesi senza alcun costo.

Le partite gratuite di DAZN e il pacchetto Try and Buy

Il modello Freemium non è una novità per DAZN. Lo scorso anno, nella stagione 2024–2025, erano stati trasmessi gratuitamente incontri di grande richiamo come Milan–Napoli, Lazio–Inter, Juventus–Milan, Atalanta–Inter e Roma–Juventus. Anche per il nuovo ciclo dei diritti la piattaforma mantiene la possibilità di proporre fino a cinque partite free a stagione, grazie al pacchetto “Try and Buy”, pensato per avvicinare nuovi utenti e far testare la qualità del servizio.

Nel quadro dei diritti attualmente in vigore, DAZN continua inoltre a trasmettere tutte le dieci partite di ogni giornata, con sette incontri in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky, mantenendo una copertura completa del campionato.

Come vedere Fiorentina–Juventus gratis su DAZN

Per assistere alla sfida tra viola e bianconeri sarà sufficiente registrarsi gratuitamente su DAZN. La procedura richiede soltanto email, nome e cognome, senza l’obbligo di inserire un metodo di pagamento. La piattaforma consiglia comunque di registrarsi in anticipo, aggiornare l’app e accedere alla diretta con un po’ di anticipo rispetto al calcio d’inizio.

La visione gratuita sarà garantita fino a un limite di circa 2 milioni di utenti simultanei, soglia scelta per preservare la qualità della trasmissione. Chi dispone già di un abbonamento attivo o passato potrà invece accedere come sempre tramite le proprie credenziali, trovando la partita inclusa nel catalogo del proprio piano.

Telecronisti e programma pre-partita

La diretta sarà raccontata dalla voce di Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini e dai collegamenti da bordocampo di Tommaso Turci. L’avvicinamento al match partirà già dalle 17:00 con “Vamos! – Il Sabato della Serie A”, il programma che introduce il weekend calcistico. Alla conduzione ci saranno Marco Russo e Barbara Cirillo, accompagnati dagli ospiti Hernanes, Ciro Ferrara e Luca Toni, per analisi, interviste e approfondimenti.

Un’occasione per tutti gli appassionati

Fiorentina–Juventus promette emozioni in uno dei duelli più sentiti del campionato e la trasmissione gratuita rappresenta un’opportunità da non perdere per tifosi e curiosi. Con la modalità Freemium, DAZN continua a consolidare la propria presenza nel panorama calcio italiano, offrendo contenuti di qualità anche a chi non dispone di un abbonamento.