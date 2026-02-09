È arrivata la polemica che mancava e, come sempre, a cavalcarla con ironia è stato Fiorello. Durante l’ultima puntata de “La Pennicanza”, lo showman ha commentato le tensioni intorno al Festival con una battuta destinata a far discutere: “A Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony. Pucci in confronto è un boyscout”. Tra gag sulle Olimpiadi, l’annuncio del nuovo format “DuranteFestival” e un omaggio commosso a Little Tony, la puntata ha confermato il tono irriverente e imprevedibile del programma.

Fiorello parla della polemica su Sanremo e la battuta su Pucci

Nuova settimana per “La Pennicanza”, il programma radiofonico condotto da Fiorello insieme a Fabrizio Biggio, in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.

Al centro della puntata, inevitabilmente, il Festival di Festival di Sanremo e le polemiche politiche legate alla presenza del comico Andrea Pucci.

“Finalmente la polemica a Sanremo! Hai capito Carlo Conti… La politica sta litigando per Andrea Pucci, che alla fine ha fatto un passo indietro: va direttamente all’Eurovision”, scherza Fiorello.

E rincara la dose: “E chi gongola in tutto questo? Carlo Conti! Finalmente si parla del Festival su tutti i giornali. Ma tu dimmi Andrea Pucci, quando mai avrebbe avuto tutta questa risonanza magnetica!”.

Non manca il paragone con Amadeus: “Ad Amadeus certe cose capitano mentre dorme, a Carlo Conti non era mai successo. Lui fa i Festival a sottrazione!”.

Poi la battuta destinata a rimbalzare sui social: “A Sanremo tutti si preoccupavano di Pucci ma non si preoccupano della vera mina vagante, TonyPitony. Pucci in confronto è un boyscout”.

Tra le frecciate ironiche anche quella su Nino Frassica: “Ora Carlo ha preso Frassica, uno che in tv si vede poco… sai da quanto non lo vedo? Da ieri sera!”.

Nel finale, però, lo showman riporta il discorso su un tono più serio: “Calmiamoci un attimo dalle risate… ora va bene tutto ma la violenza non va mai bene, da entrambe le parti”.

La gag sulle Olimpiadi e la mascotte siciliana

La puntata si apre con una gag dedicata alle Olimpiadi. Biggio annuncia: “Sono cominciate le Olimpiadi e tutto è pronto per l’ingresso della delegazione della Sicilia. Come sempre c’è la mascotte che guida il gruppo… immagini forti!”.

In studio il pubblico applaude l’ingresso di Fiorello vestito proprio da mascotte. Lo showman improvvisa: “Benvenuti a Corso Sempione per festeggiare i Mondiali invernali, con l’inno italiano cantato da Anna Tatangelo e l’ospite straniero, Céline Dion… scusate, quante gaffe!”, scatenando le risate generali.

Annunciato “DuranteFestival”: il commento social in diretta

Tra le novità più attese, Fiorello ha annunciato un nuovo progetto parallelo al Festival:

“Nei giorni di Sanremo faremo il DuranteFestival: mentre va in onda la gara saremo a casa mia, sul divano, live sui social a commentare la serata. Proveremo a coinvolgere ospiti anche all’ultimo momento e chiameremo artisti in diretta direttamente da lì”.

Un format che promette ironia, improvvisazione e interazione social, nel pieno stile dello showman siciliano.

L’omaggio a Little Tony: “Il mio primo autografo”

Spazio anche ai ricordi personali. In vista del compleanno di Little Tony, Fiorello dedica allo storico artista un trittico di canzoni e racconta:

“Il primo autografo che chiesi da piccolo fu proprio a Little Tony, al suo concerto a Letojanni”.