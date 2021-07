Il primo luglio 2021 sono stati presentati i palinsesti Mediaset per la stagione 2021 2022. In questo articolo vi presentiamo tutte le fiction che vedremo dall’autunno 2021 fino al 2022. Le serie tv che andranno in onda sull’ammiraglia Mediaset in prima serata. Ecco quali sono.

Fiction Mediaset 2021 2022: ecco le serie tv che vedremo nella prossima stagione televisiva

Nell’autunno 2021, finalmente vedremo la fiction “Luce Dei Tuoi Occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno, per la regia di Fabrizio Costa. Per un totale di 6 episodi, la fiction di genere drama è prodotta da Banijay Studios Italy. Racconta la storia di Emma Conti a cui presta il volto Anna Valle nel ruolo di protagonista. È un melodramma dalle tinte thriller e la vicenda è ambientata nella città di Vicenza all’interno di una accademia di danza.

La donna è una star del balletto ed è convinta che la figlia, sia ancora viva e che possa essere una delle allieve dell’accademia. Emma no si è mai rassegnata alla morte della figlia: lei crede fermamente che sia ancora viva. E’ veramente così? O è solo una suggestione? Al suo fianco c’è Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico.

Giustizia Per Tutti; periodo di emissione autunno 2021, genere drama con Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales per la regia di Maurizio Zaccaro e Eros Puglielli.

Storia Di Una Famiglia Perbene; di genere drama, periodo di autunno 2021, con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari, Federica Torchetti, Carmine Buschini, Silvia Rossi per la regia di Stefano Reali per un totale di 4 puntate prodotta da 11 Marzo Film.

La serie tv si inspira al romanzo di Rosa Ventrella e racconta la storia di 4 ragazzini che crescono tra le vie di Bari. Maria detta Malacarne e i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ma il suo punto di riferimento è Michele con cui cresce e il cui sentimento fraterno si trasforma in amore in età adulta.

Le serie tv Mediaset che vedremo a partire dal 2022 in prima serata su canale 5

Inchiostro Contro Piombo; di genere drama, periodo di emissione 2022 per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio, Stefano Lorenzi . Una produzione Indiana Production per RTI/Mediaset con protagonista Claudio Santamaria.

di genere drama, periodo di emissione per la regia di . Una produzione Indiana Production per RTI/Mediaset con protagonista Claudio Santamaria. Tutta Colpa Di Freud – La Serie; genere comedy, periodo di emissione 2022 . Una produzione Lotus Production per la regia di Rolando Ravello. Con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora.

genere comedy, periodo di emissione . Una produzione Lotus Production per la regia di Rolando Ravello. Fosca Innocenti – Un Commissario In Provincia; periodo di emissione 2022, genere drama, per un totale di 4 puntate. La protagonista è Vanessa Incontrada e tra i protagonisti anche Francesco Arca, Irene Ferri e Antonella Fattori. La regia è affidata a Fabrizio Costa. E’ una storia al femminile, nel senso che la protagonista, Vanessa Incontrada è un Vice Questore a capo di una squadra investigativa composta da sole donne. La peculiarità della serie è che la protagonista Fosca appunto, è a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. L’unico punto debole della Innocenti pare essere il suo amico Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al commissariato a cui presta il volto Francesco Arca.

La carrellata di fiction presentate nei palinsesti Mediaset 2021 2022 si conclude con

Più Forti Del Destino; di genere period drama, periodo di emissione 2022 per la regia di Alexis Sweet, per un totale di 8 puntate. Prodotta da Fabula Pictures. Attori protagonisti: Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, Sergio Rubini, Francesca Valtorta, Leonardo Pazzagli, Stefano Rossi.

Insomma, dopo il successo di “Buongiorno, Mamma!”, con Raul Bova e Beatrice Arnera, che ha registrato un ascolto notevole queste nuove fiction promettono si essere altrettanto interessanti come la serie tv citata pocanzi. Nel pubblico di canale 5 sembra tornare un interesso forte per il genere Fiction, come nei tempi passati per le serie tv “Il Bello delle Donne” o “I Cesaroni” che hanno registrato ascolti record!