Poco meno di un mese fa, il 4 maggio con esattezza, l’attrice Vanessa Incontrada ha reso noto sui suoi canali social il nuovo impegno con la serie tv per Mediaset “Fosca Innocenti” in arrivo la prossima stagione Tv. Ma vediamo di capire meglio di cosa si tratta con la Trama, il cast, il numero di episodi e quando in onda su Canale 5.

Fosca Innocenti: trama, cast e quando in tv la nuova serie tv Mediaset

L’attrice Vanessa Incontrada è sul set di “Fosca Innocenti”, la nuova fiction Mediaset in arrivo la prossima stagione tv. Si sta girando ad Arezzo e si tratta di un poliziesco al femminile. Nel cast, c’è anche Francesco Arca che abbiamo visto recentemente nella fiction tv “Svegliati, amore mio” con Sabrina Ferilli per la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Di che cosa parla la nuova serie tv, “Fosca Innocenti?” Qual è la location e quanti episodi sono? Vediamo di capire per gradi.

La trama di Fosca Innocenti, serie tv con Vanessa Incontrada

Nella nuova serie tv la Incontrada è un Vice Questore a capo di una squadra investigativa composta da sole donne. “Fosca Innocenti”, segna il ritorno sullo schermo di Vanessa Incontrada nel ruolo di un Vice Questore appunto.

La peculiarità della serie è che la protagonista, Fosca, è a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. L’unico punto debole della Innocenti pare essere il suo amico Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al commissariato a cui presta il volto Francesco Arca. Dotata di un particolare fiuto ed intuito per le indagini, Fosca è un personaggio vincente che mette quasi sempre a segno tutto ciò su cui indaga riuscendo ad avere le giuste intuizioni sui casi che segue.

Ma tanto risoluta e sicura nel suo lavoro quanto fragile e sensibile nella vita privata. Il suo punto debole è il suo amico Cosimo, titolare dell’enoteca vicina al commissariato.

Fosca Innocenti, nuova serie per canale 5: quando in tv?

La data di messa in onda della serie tv non è stata resa nota ma con buona probabilità la vedremo nell’autunno del 2021 o al più tardi nei primi mesi del 2022. Questo dipende da come organizzerà i palinsesti Mediaset.

La serie è diretta da Fabrizio Costa, prodotta da Banijay Studios Italy e con il supporto di Film Commission Toscana. Costa è lo stesso regista di “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno, thriller melò che vedremo in onda nella stagione tv 2021-2022.

Quante puntate avrà Fosca Innocenti?

“Fosca Innocenti” sarà composta da quattro puntate, ciascuna della durata di cento minuti, ed è scritta da Graziano Diana e Dino Castelli.

Per quanto riguarda il cast i nomi conosciuti sono solamente quelli di Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Arruolato nel cast della fiction anche Giovanni Guidelli, per il resto è ancora top secret. L’ambientazione pare essere un agriturismo e l’ippica. Infatti, sappiamo che alla produzione occorre “una colonica in pietra, con una stalla a fianco”.

Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Intour, dichiara che “la speranza è che questa fiction abbia un grande successo e sia spalmata in più stagioni”. Se così fosse “permetterebbe al grande pubblico di conoscerci meglio”, riferendosi alla città toscana, Arezzo dove si sta girando la fiction.