In arrivo per le reti Mediaset la fiction tv “Storia Di Una Famiglia Perbene” le cui riprese inizieranno a Novembre in Puglia. La fiction prodotta da 11 Marzo Film per Mediaset è tratta dal best seller di Rosa Ventrella. La regia è affidata a Stefano Reali.

Storia Di Una Famiglia Perbene: a novembre le riprese, in onda prossimamente su canale 5

Come dicevamo le riprese inizieranno a Novembre in Puglia e già dal mese di luglio che sono aperti i casting alla ricerca di giovani attori solo residenti in Puglia – causa emergenza covid 19 – che saranno i protagonisti della storia, tratta dal best selle di Rosa Ventrella.

Storia di Una Famiglia Perbene: la trama del libro di Rosa Ventrella e della fiction tv

Anni Ottanta. Dei ragazzini trascorrono la loro adolescenza nei quartieri della Bari vecchia rincorrendosi e vivendo spensierati. Maria cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe e Vincenzo. È una bambina piccola e bruna con tratti selvaggi che la rendono diversa. Ha un modo di fare burbero e insolente tanto da guadagnarsi il soprannome di Malacarne. Vive immersa in una terra senza tempo, in un rione fatto di soprusi subìti e inferti, in cui è difficilissimo venire a patti con la vita.

Ma aldilà delle figure fraterne il punto fermo della sua vita rimane Michele, sia in adolescenza che in età adulta dove il sentimento fraterno si trasforma in qualcosa di più profondo. Le famiglie rispettive, sono in conflitto, ma questo non impedisce loro di vivere una intensa storia d’amore. Un amore che, anche se impossibile, li preserva dal rancore verso il resto del mondo e dalla decadenza che li circonda.

Cast e personaggi della fiction “Storia di una famiglia per bene”

I personaggi che saranno i protagonisti principali della storia sono Maria De Santis, i due fratelli Giuseppe e Vincenzo De Santis, Michele Straziota e il fratello Salvo Straziota.

Maria è una bella bambina bruna che si trasforma in una donna affascinante e selvaggia dai tratti quasi orientali.

Mentre i due fratelli Giuseppe e Vincenzo sono agli antipodi: il primo ha un viso innocente e un fisico virile e muscoloso, mentre il secondo è dinoccolato, magro per non dire ossuto.

Michele Straziota è biondo con gli occhi azzurri. Mentre Salvo ha il volto da prepotente

Di quante puntate è Storia di una famiglia per bene

Storia di una famiglia perbene, fiction per Mediaset conta otto episodi della durata di cinquanta minuti l’uno.