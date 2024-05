Si intitola “KINTSUGI” ed è il nuovo album di HIGHSNOB, in uscita ovunque venerdì 10 maggio per Warner Music Italy, già disponibile in preorder nell’esclusivo formato CD autografato al link https://www.amazon.it/dp/B0D1KX286X.

“KINTSUGI”: il nuovo album di HIGHSNOB

“Kintsugi” segna il ritorno del rapper e artista HIGHSNOB a quattro anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico “YANG”, dopo un lungo periodo costellato da successi e dischi d’oro – in cui ha brillato anche al Festival di Sanremo nel 2022 con il brano intitolato “Abbi cura di te” (presente come bonus track in questo nuovo album).

Un affascinante mosaico di sonorità cloud rap, un marchio distintivo che da sempre caratterizza lo stile musicale di HIGHSNOB. Prendendo il nome dall’antica arte giapponese del kinstugi, le crepe e i frammenti dell’artista e i periodi negativi della sua vita si trasformano ora in qualcosa di nuovo e prezioso, quell’oro rappresentato dalla propria musica.

L’evento

Il prossimo 9 maggio al Circolo Arci Bellezza di Milano, HIGHSNOB si esibirà in una speciale data live in cui incontrerà tutti i suoi fan nella tappa lombarda, dopo le prime due date a Torino e Bologna degli scorsi giorni. Biglietti disponibili su DICE

I brani del nuovo disco

Il nuovo progetto discografico, che prende il nome di “Kintsugi” è anche figlio di tanti momenti di buio che hanno segnato questi ultimi quattro anni della vita del rapper e che hanno spinto lo stesso HIGHSNOB a confrontarsi con la propria solitudine, connessa al disturbo bipolare, rendendolo l’uomo e artista tormentato e geniale che è oggi.

All’interno della tracklist diverse sorprese attendono l’ascoltatore. In apertura la voce inconfondibile dell’attore e conduttore tv Pino Insegno che interpreterà una poesia scritta dallo stesso HIGHSNOB, prima di aprirsi ad episodi di rap puro e tecnico come in “W4nnabe” (quarto capitolo della saga nata nel 2018) fino a brani sperimentali come “Discopanico”, in collaborazione con Nerone.

Un’annotazione curiosa riguarda “non esistono risposte intelligenti”, un brano atipico presente nell’album, con una durata di soli 1,2 secondi, che supera il Guinness World Record come brano più breve al mondo, detenuto fino ad oggi dai Napalm Death con il brano “You Suffer” del 1987 della durata di 1,3 secondi.

Tuttavia, è nella maturità della scrittura che si possono notare i maggiori punti di forza di questo album: le punchline diventano incastri che assumono una nuova dimensione, trasformandosi in metafore toccanti che trovano il loro apice in brani come “Bad Vibes”, “Lacrimogeni” e “Suda Ancora”. Gli arrangiamenti curati da Jason Rooney chiudono il cerchio di un grande ritorno per HIGHSNOB accompagnandolo lungo tutto il progetto.

Chiude il disco il brano “Abbi cura di te”, che ha visto HIGHSNOB protagonista nel 2022 alla 72ª edizione del Festival della Canzone Italiana.

Tracklist di “KINTSUGI”, il disco che segna il ritorno HIGHSNOB

Ecco di seguito la tracklist del disco “KINTSUGI”: