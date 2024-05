“SOS ACNE – La Dottoressa della pelle” arriva su Real Time. Se sei un fan del genere, allora non puoi perderti questo nuovo programma medical, dedicato alla cura del corpo, tutto italiano. Scopriamo insieme quando andrà in onda e di cosa parla.

Arriva “Sos Acne – La Dottoressa della pelle”: quando in tv

A maggio la programmazione di Real Time si arricchisce con una novità. Arriva “SOS ACNE – La Dottoressa della pelle” che ha come protagonista la Dottoressa Ines Mordente, Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia e Specializzata in Acne, Dermatologia Estetica, Terapie esiti cicatriziali e macchie. Il nuovo programma andrà in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, a partire da mercoledì 29 maggio 2024 in prima serata. Ogni mercoledì, alle ore 21.20, andrà in onda una nuova puntata della serie prodotta da Casta Diva e che ricorda ‘Dr. Pimple Popper: La Dottoressa Schiacciabrufoli’. Qui a risolvere i problemi dei pazienti vi è la dermatologa Sandra Lee che è diventata molto popolare sul web.

“SOS ACNE – La Dottoressa della pelle” è una versione italiana, visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La serie sarà disponibile anche on demand su discovery+. L’hashtag ufficiale con cui seguirla e commentarla è #SOSACNE.

Anticipazioni prossime puntate

Ma di cosa parla Sos Acne? La Dottoressa Ines Mordente incontrerà nel suo studio alcuni pazienti che soffrono di problemi dermatologici: l’acne grave, macchie della pelle, nei indesiderati. Molti non sono riusciti a trovare una cura e si rivolgono alla dottoressa sperando in una soluzione definitiva del loro problema. Vedremo casi chirurgici da risolvere come una cisti sottocutanea o un neo verrucoso da eliminare, situazioni che possono portare imbarazzo e grande sconforto. Ogni protagonista di puntata si rivolge alla Dottoressa per curare le proprie patologie cutanee, dalle più estreme a quelle più comuni, per farsi aiutare con empatia e comprensione emotiva a rivoluzionare la propria pelle e cambiare vita.