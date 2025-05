Quali sono i look più belli della decima giornata del Festival di Cannes 2025? La manifestazione, che è giunta alla 78esima edizione, è iniziata il 13 maggio e terminerà il 24 maggio. Vediamo insieme i protagonisti di questa decima giornata e come erano vestiti, con le nostre pagelle.

Festival di Cannes 2025, le pagelle ai look della decima giornata

HELEN MIRREN – VOTO 7

Helen Mirren è la protagonista della decima giornata del Festival di Cannes. L’attrice 79enne, sfila sul red carpet con uno dei look più particolari di questa edizione con un abito lungo, fiocco gigante sulla schiena, cappello nero e una collana di maxi gemme verde acquamarina, in tinta con la fascia. I capelli sono raccolti. Un mix tra Bridgerton e il film Colazione da Tiffany, non solo per il colore scelto.

CARA DELEVINGNE – VOTO 8

Il giorno e la notte. Cara Delevingne che aveva sfilato ieri con un abito rosso e capelli mori, torna bionda e sceglie un tubino nero molto elegante, senza spalline, con spacco posteriore, guanti lunghi in velo e un collier prezioso di diamanti e smeraldi. Un look super approvato nonostante si vedano i tatuaggi sulla schiena, non coperti dal trucco.

MAGDA SWIDER – VOTO 4

La modella, che spesso appare sulle copertine di moda, sceglie un look molto stravagante. Indossa infatti un cappello a forma di violino, sfilando con il tailleur decorato con una pioggia di cristalli e sandali alti. Un abbinamento che forse aveva bisogno di una ‘chiave’ di lettura.

A due giorni dalla chiusura della kermesse, in questa decima giornata del Festival di Cannes c’è anche chi ha scelto un abito di fiori e chi ha sfidato le regole del dress code imposte della manifestazione. Presenti alla 78esima edizione anche tre nipoti di Lady Diana: Kitty Spencer, modella britannica e primogenita di Charles Spencer, e le gemelle Lady Eliza e Lady Amelia.