Grande successo per la diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si è svolta dal 18 al 29 ottobre 2023 nella Capitale. Durante la manifestazione sono stati presentati alcuni film e i primi episodi di Mare Fuori 4 in anteprima assoluta. Vediamo insieme chi sono stati i premiati della Festa del Cinema di Roma.

Festa del Cinema di Roma, l’elenco dei film e degli attori premiati

La serata conclusiva della diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha visto Geppi Cucciari nelle vesti di madrina. Il premio per il Miglior Film è andato a ‘Pedagio – Toll’ della brasiliana Carolina Markowicz. A sceglierlo è stata una giuria composta da Gael Garcia Bernal, dalla regista britannica Sarah Gavron, dal finlandese Mikko Myllylahti, dalla francese Melvil Poupaud e da Jasmine Trinca che ha valutato i riconoscimenti ai film in Concorso Progressive Cinema. Il premio “Vittorio Gassmann” per il Miglior attore è stato vinto da Herbert Nordrum per il film Hypnosen mentre il premio “Monica Vitti” miglior attrice da Alba Rohrwacher per il film Mi fanno male i capelli di Roberta Torre.

Scopri i premiati #RoFF18 del Concorso Progressive Cinema, del Premio Miglior Opera Prima@BNLBNPParibas_ , il Premio alla Miglior Commedia Ugo Tognazzi, del Premio del Pubblico e del Premio @SIAE_Official Cinema! >https://t.co/aWOJt2wTV8 pic.twitter.com/x5hCOXg0g1 — Rome Film Fest (@romacinemafest) October 28, 2023

Il premio per la miglior sceneggiatura è andato a Asli Ozge per il film Black Box mentre la miglior regia se lo è aggiudicato Joachim Lafosse per il film Un silence. Quello Siae è stato assegnato a Il primo figlio di Mara Fondacaro.

Triplo riconoscimento per Paola Cortellesi

Paola Cortellesi, con il suo film d’esordio alla regia dal titolo ‘C’è ancora domani‘, ha ottenuto un tris di riconoscimenti: il Premio del pubblico (consegnato da Paolo Genovese), una menzione speciale e il premio speciale della giuria (proposti dal Presidente a scelta tra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale). Ad assegnarle la menzione speciale come miglior film come opera prima Bnl Bnp Paribas è stata una giuria presieduta da Paolo Virzì e composta da Adeline Fontan Tessaur e Abi Morgan. A vincere invece il premio come miglior opera prima è stato il film Cottontail di Patrick Dickinson.