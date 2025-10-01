In occasione della Festa dei Nonni 2025, che si celebra giovedì 2 ottobre, Mediaset dedica una campagna istituzionale dal titolo “Chiamali come vuoi, amali più che puoi”, pensata per rendere omaggio a tutte le nonne e i nonni, figure fondamentali all’interno della famiglia. Lo spot sarà trasmesso oggi e domani su tutte le reti del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di affetto e riconoscenza.

Festa dei Nonni 2025: il valore insostituibile dei nonni

La campagna mette in evidenza il patrimonio di affetti, ricordi e saggezza che i nonni rappresentano per figli e nipoti. Nella vita familiare la loro presenza quotidiana diventa un punto di riferimento imprescindibile: gesti semplici, momenti di cura e attenzioni costanti creano legami indissolubili che restano per sempre.

Un concept che unisce le generazioni

Il claim scelto da Mediaset, già protagonista delle campagne per la Festa del Papà e la Festa della Mamma, viene ora declinato per la celebrazione dei nonni. “Chiamali come vuoi, amali più che puoi” mette in luce l’importanza degli appellativi affettuosi che ogni nipote utilizza, trasformandoli in segni concreti di amore e vicinanza.

Una celebrazione che diventa tradizione

Con questa iniziativa, Mediaset ribadisce la volontà di valorizzare le relazioni familiari e di sostenere la cultura dell’affetto, confermando l’importanza dei nonni nella crescita delle nuove generazioni. La Festa dei Nonni non è solo un’occasione di celebrazione, ma un momento per riconoscere quanto sia prezioso il loro ruolo nella vita di tutti i giorni.