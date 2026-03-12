È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva, autrice e paroliera che per decenni ha rappresentato uno dei volti più noti dello spettacolo italiano. Aveva 76 anni e da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, una malattia che lei stessa aveva raccontato pubblicamente negli ultimi mesi con grande sincerità e coraggio.

Enrica Bonaccorti è morta, dalla diagnosi agli ultimi mesi

La diagnosi era arrivata nell’estate del 2025. Dopo un periodo di silenzio, Bonaccorti aveva deciso di condividere la sua condizione con il pubblico attraverso i social e diverse interviste televisive, spiegando di essersi inizialmente isolata per affrontare la notizia.

La malattia si era rivelata particolarmente difficile da trattare: il tumore al pancreas non era operabile e la conduttrice aveva dovuto affrontare cicli di chemioterapia e radioterapia. Anche nei momenti più complessi aveva però mantenuto un atteggiamento combattivo, raccontando di voler continuare a vivere con determinazione e di trovare forza nell’affetto del pubblico e della sua famiglia.

Negli ultimi mesi le sue condizioni erano state seguite con grande attenzione dai media e dai fan. In diverse apparizioni televisive aveva parlato della sua battaglia, spiegando di essere in attesa di capire come stesse evolvendo la malattia e di voler restare ottimista nonostante le difficoltà.

Ecco la sua ultima intervista a Verissimo:

Una carriera lunga decenni tra televisione, radio e scrittura

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti ha costruito una carriera lunghissima nel mondo dello spettacolo italiano, distinguendosi come autrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Nel corso degli anni è stata protagonista di numerosi programmi di successo, diventando uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.

Oltre alla conduzione, Bonaccorti si è fatta apprezzare anche come autrice e paroliera. Ha collaborato con importanti artisti della musica italiana e ha scritto testi di grande successo, dimostrando una versatilità rara nel panorama dello spettacolo.

La sua presenza in televisione si è distinta per uno stile diretto e ironico, capace di conquistare il pubblico grazie alla spontaneità e a una forte personalità. Nel corso della carriera ha attraversato diverse epoche della TV italiana, rimanendo sempre una figura riconoscibile e apprezzata.

Il racconto pubblico della malattia e il legame con il pubblico

Negli ultimi tempi Enrica Bonaccorti aveva scelto di parlare apertamente della malattia, condividendo le difficoltà delle cure ma anche la gratitudine per l’affetto ricevuto da amici, colleghi e spettatori.

In più occasioni aveva spiegato quanto il sostegno della figlia Verdiana e dei suoi cari fosse fondamentale per affrontare la battaglia contro il tumore. Nonostante la consapevolezza della gravità della situazione, aveva continuato a mostrarsi lucida e determinata, scegliendo di non nascondere le proprie paure ma di affrontarle con grande dignità.