Nuovi colpi di scena si preparano a tenerci con il fiato sospeso nei prossimi episodi Endless Love (Kara Sevda). Sotto a riflettori troveremo Asu, pronta a difendere il suo legame con Kemal davanti a Galip. La giovane dovrà anche lottare con Emir, che pretenderà che lei gli ceda le azioni della compagnia di Hakki.

Endless Love spoiler turchi: Galip farà tremare Asu

Non sarà certo un periodo felice per la bella Asu, che si troverà a essere protagonista di una discussione con Galip. Il padre di Emir la affronterà dicendole di non capire cosa possa trovarci in un assassino come Soydere, e proseguirà affermando che la sua famiglia non lo accetterebbe mai.

Asu gli farà notare che Kemal piaceva molto allo zio Hakki, ma Galip la interromperà dicendole che l’opinione dell’onorevole era dovuta al fatto che non aveva ancora conosciuto bene Kemal.

“Se avesse saputo che era un assassino non avrebbe mai accettato di dargli sua nipote” dirà Galip. Asu a quel punto abbasserà la testa e lui continuerà: “Se fossi tuo padre avrei fatto di tutto per impedirlo”.

L’uomo se ne andrà dopo averla provocata, senza rivelarle il loro legame di sangue.

Endless Love trame straniere: Galip è il padre di Asu

Attraverso un flashback scopriremo che Galip sarà al corrente da oltre un anno di essere il padre biologico di Asu. L’uomo ai primi sospetti non avrà infatti esitato a fare analizzare il DNA di Asu, rubando alcuni capelli dalla sua spazzola. I risultati del test non lasceranno dubbi all’uomo, che scoprirà così che Asu è sua figlia.

Tuttavia preferirà tenere per sé quanto avrà scoperto, limitandosi a dirle “Se fossi tuo padre” senza rivelarle – almeno per il momento – il legame di sangue che li unisce.

Asu costretta a cedere le sue quote a Emir nelle prossime puntate Endless Love

I problemi per Asu sembreranno non finire mai, e dopo la discussione con Galip la giovane dovrà affrontare anche il fratello Emir. Quest’ultimo pretenderà che la sorella gli ceda le sue quote della compagnia di Hakki, minacciandola di porre fine alla sua relazione con Kemal.

Invano la ragazza cercherà di rispondere affermando di essere in possesso di video compromettenti sul conto del fratello. Kozcuoğlu non si lascerà intimorire, e rilancerà dicendole che Soydere non sa nulla di lei. A quel punto Asu – nel timore di perdere nuovamente l’amore di Kemal – finirà per cedere e si dichiarerà disposta a trasferire a Emir le quote della società.

Come riuscirà a giustificare la sua decisione con Kemal? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno nuove anticipazioni Endless Love.