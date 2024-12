Appuntamenti ricchi di adrenalina ci attendono con i nuovi episodi di Endless Love. Nelle prossime puntate riflettori puntati su Tarik, che dopo essere finito in carcere con l’accusa di aver ucciso Ozan si troverà faccia a faccia con Galip. Mentre il fratello di Kemal cercherà di ottenere dal padre di Emir informazioni su Kozcuoğlu, l’altro mediterà un piano per ucciderlo.

Tarik incontra Galip nelle prossime puntate Endless Love

Il fratello di Kemal e Zeynep e il padre di Emir saranno detenuti nello stesso carcere, e il loro incontro sarà inevitabile. Non si tratterà però di un incontro amichevole, visto che Tarik approfitterà dell’occasione per estorcere a Galip informazioni sul figlio. Quest’ultimo, da parte sua, mediterà vendetta nei confronti dell’altro detenuto.

La storyline prenderà il via nel momento in cui Galip verrà a sapere che Emir starà per recarsi in carcere a trovarlo. Il desiderio di apparire con un aspetto impeccabile al figlio lo farà decidere di fissare un appuntamento dal barbiere del carcere, senza sapere che si tratta di Tarik. Il fratello di Kemal lo minaccerà con una lametta puntata alla gola, e Galip sarà costretto a fornirgli informazioni sui piani del figlio nei confronti della holding di famiglia. Quelle rivelazioni potrebbero portare Emir in prigione, ma Galip non sarà disposto a farla passare liscia a Tarik.

Anticipazioni turche Endless Love: Galip medita di uccidere Tarik

Galip cercherà di procurarsi un coltello per accoltellare Tarik, e chiederà aiuto a un altro detenuto. Il patriarca dei Kozcuoğlu pagherà profumatamente l’uomo che gli procurerà l’arma desiderata, ma non metterà in conto che proprio quest’ultimo lo possa tradire.

Il detenuto infatti si recherà da Tarik per informarlo delle intenzioni di Galip, dandogli così modo di salvarsi la vita.

Endless Love, spoiler turchi: Tarik si salva

Grazie alle informazioni ottenute dall’altro detenuto, Tarik sarà a conoscenza del fatto che Galip ha intenzione di accoltellarlo durante l’ora d’aria in cortile e prenderà le dovute precauzioni. L’uomo prima di uscire si metterà sull’addome una coperta a due strati.

Come previsto Galip si avvicinerà a lui e lo colpirà con il coltello, ma grazie alla coperta Tarik riuscirà a salvarsi. Il padre di Emir verrà condotto via e su di lui peserà una nuova accusa di tentato omicidio, mentre Tarik verrà portato in infermeria dove sarà medicato. La sua ferita risulterà solo superficiale e per il fratello di Kemal non ci saranno conseguenze.