La soap turca Endless Love (Kara Sevda) torna nel consueto appuntamento serale oggi – giovedì 7 novembre – su Canale 5. Cosa accadrà nei due episodi che prenderanno il via alle 21:37 e ci terranno compagnia fino alle 23:24 circa? Riflettori puntati su Zeynep, che sopraffatta dagli eventi, tenterà il suicidio. Intanto Nihan Sezin stupirà tutti quando – nel corso di una conferenza stampa – porterà alla luce i “giochi sporchi” di Emir, e poi comunicherà al marito che non intende più lasciarsi intimidire.

Endless Love, trame serali del 7 novembre: un bottone “compromettente”

Hakan informerà Zeynep che presto riuscirà ad avere accesso alle impronte digitali sul bottone rinvenuto nella stanza in cui è morto Ozan, e potrà così identificare l’assassino e scoprire il legame con Emir.

Nel frattempo Kemal andrà a casa dei genitori e cercherà nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone. Una volta trovata avrà una conferma dei suoi sospetti. Subito dopo Tarik contatterà Zeynep per avvisarla che Kemal si sarà recato a casa sua e avrà dei sospetti.

Zeynep tenta il suicidio nelle puntate serali Endless Love

Zeynep si sentirà così sopraffatta dagli eventi, e inizierà a temere che la verità possa venire a galla da un momento all’altro. Per questo motivo la sorella di Kemal tenterà di suicidarsi. Soydere però – grazie alle chiavi trovate in precedenza – riuscirà a entrare in casa e salvarla.

Endless Love, spoiler: Nihan fa una rivelazione choc

Nihan ed Emir si presenteranno davanti ai giornalisti per la conferenza stampa. Nel corso del suo discorso Sezin riserverà una grande sorpresa al marito. La donna infatti non potrà fare a meno di rivelare davanti ai microfoni che il loro matrimonio è solo una farsa.

Dopo un primo attimo di smarrimento, Emir Kozcuoğlu si allontanerà dalla donna e annuncerà la sua volontà di divorziare da lei e di volersi prendere cura della figlia Deniz. Quest’ultima parte della sua dichiarazione farà presagire le intenzioni di Emir di portare via la bambina a Nihan, preannunciando una vendetta che potrebbe veramente costare molto cara alla giovane donna.

Un’altra separazione si preparerà a essere ufficializzata. Pur senza i clamori della stampa infatti, anche Tarik e Banu inizieranno a preparare le carte per il divorzio. L’uomo si renderà conto che sarà arrivato il momento di separarsi da lei e comunicherà la sua decisione anche a Fehime e Huseyin.

Doppio appuntamento serale con la soap turca Endless Love

Come vi avevamo già anticipato, la soap con Kemal Soydere e Nihan Sezin questa settimana farà gli “straordinari” e tornerà a tenerci compagnia anche domani sera, venerdì 8 novembre. Oltre ai consueti appuntamenti in daytime la soap turca di Canale 5 farà quindi il bis serale. Pronti a scoprire con coi cosa accadrà? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Endless Love.