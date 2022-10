Durante l’ultima puntata di “Emigratis – La resa dei conti” i due comici Pio e Amedeo sono a Los Angeles per incontrare la bellissima Elisabetta Canalis per un allenamento su misura per loro. Dopo essersi allenati, si fanno portare da Elisabetta in un ristorante e, parlando dello spot per la Liguria che Elisabetta ha realizzato durante il Festival di Sanremo, ecco che i due comici hanno la bellissima idea di chiedere alla Canalis di girare per loro uno spot per la città di Foggia da rivendere poi al sindaco della cittadina pugliese. Ecco il Video Mediaset dell’incontro tra Pio e Amedeo con Elisabetta Canalis.