Inizia una nuova serie animata per i più piccoli capace di stimolare al tempo stesso la loro voglia di imparare e quella di divertirsi. Si chiama Ella tra le stelle e, attraverso le avventure spaziali della simpatica protagonista, si propone di portare i più piccini a porsi delle domande sull’universo e su ciò che potrebbe esserci al di fuori del nostro pianeta che non si è ancora scoperto. Se avete figli piccoli, Ella tra le stelle terrà loro compagnia istruendoli. Vi sveliamo la trama e vi diciamo quando e dove va in onda.

Ella tra le stelle: chi è la protagonista e in cosa consistono le sue avventure

Ella vive nel 3021, nel pieno di rivoluzioni tecnologiche importanti, e a soli 3 anni, dalla Terra, si è trasferita in una stazione spaziale situata fra Marte e Giove. Con lei ci sono la mamma scienziata, il papà ingegnere, la sorellina Tilly e gli amici Slippy, Glitch e Madhu. L’allegra combriccola si diverte in missioni volte a scoprire pianeti e stelle. Ella viaggia su un mezzo speciale, un “lunapattino” olografico e computerizzato che ha chiamato Maggie, grazie al quale riesce a cavalcare comete, a correre intorno agli anelli di Saturno e a navigare in mezzo alle supernove. Fra un’avventura e l’altra, i piccoli telespettatori avranno modo di interrogarsi su vari temi, fra i quali l’importanza di essere autonomi così come quella di capire quando è il momento di rivolgersi agli adulti, il senso di responsabilità e la positività dell’andare d’accordo con gli altri.

Quando e dove vederlo in tv

Ella tra le stelle prende il via su Cartoonito (Canale 46) dal 15 Gennaio e poi andrà in onda tutte le sere alle ore 21.20. E’ il programma perfetto per mandare a letto i bambini felici e contenti, oltre che un pochino più preparati e curiosi ogni giorno di più.