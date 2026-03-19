Elettra Lamborghini pronta a una nuova sfida internazionale: durante la conferenza stampa di Canzonissima è arrivata in diretta la notizia che sarà lei a co-condurre (per la versione italiana) l’Eurovision assieme a Gabriele Corsi. Un annuncio inaspettato, che ha colto di sorpresa la stessa artista, emozionata e orgogliosa per un’opportunità che rappresenta un passo importante nella sua carriera. Tra entusiasmo, ricordi legati alla musica e voglia di mettersi in gioco, Elettra si prepara così a salire su uno dei palchi più prestigiosi d’Europa.

Intervista ad Elettra Lamborghini, che co-condurrà la telecronaca italiana dell’Eurovision Song Contest 2026

La notizia (presentatrice dell’Eurovision ndr) è data qui in diretta, in conferenza stampa di Canzonissima, ma te lo aspettavi?

Cercherò di prepararmi al meglio, ma per me è una grandissima opportunità e sono molto contenta anche perché anni fa andai anche a vedere l’Eurovision, è veramente uno spettacolo pazzesco e quindi sono onorata. Mi era arrivata voce, non mi aspettavo fosse confermato, evidentemente lo è, quindi mi dovrò preparare, immagino.

Quindi non è stato un annuncio “bilaterale”, tornando al tuo tormentone, è stato in diretta?

In diretta, non c’è stato tempo di prepararsi, anche perché veramente dovevamo andare a mangiare poco fa, non so che ora è, ma abbiamo confermato.

Elettra, invece a Canzonissima, come ti stai preparando? Che canzone porterai?

Allora la prima canzone che porterò è una canzone che mia mamma mi faceva sempre sentire in macchina, aveva la famosissima castellina gialla e mi ricordo che lei mi diceva sempre che quando stavo in pancia mi metteva gli 883. Quindi ho pensato che nessuna canzone sarebbe stata meglio di questa, anche perché è una canzone che a me piace tantissimo e sento che mi rispecchia perché è molto allegra e mi mette voglia di cantare. Spero di far cantare o ballare tutti a casa.

Senti, il fatto che non ci sia la gara ti fa sentire meno pressione?

Sì, decisamente. Anzi forse è proprio qua che riuscirò a far uscire le mie doti canore ancora meglio perché mi sento molto rilassata e penso che mi divertirò anche di più, perché proprio a Sanremo tremavo, ero molto sotto pressione.

Sei comunque soddisfatta di come è andato a Sanremo?

Sì, contentissima. Lo rifarei ogni anno perché l’ho presa molto con filosofia, ho detto io voglio andare lì e divertirmi e mi sono divertita tantissimo. Anzi mi manca, vi giuro, una malinconia incredibile.

Ma ti sei resa conto che sei diventata un po’ il personaggio dell’ultimo Sanremo?

No, non lo voglio dire io. Se lo dite voi sono contenta, però non lo voglio dire io.

Ma questa cosa dei “festini” che hai depositato?

Sì, l’ho depositato.

Ma come funziona questa cosa del deposito?

Eh, magari nei prossimi mesi lo scoprirete.

Nell’altra occasione hai ballato come ballerina per una notte…

Sì, mi piace un sacco ballare.

Voglio capire se il corteggiamento di Milly per farti partecipare è iniziato in quel momento e se magari state già parlando del futuro, visto che potrebbero esserci nuove edizioni di Ballando?

Allora, ti dico solo che la mia psicologa mi dice sempre “vivi nel qui e ora”, quindi se arrivo a settembre… mi sa che visito, però ho anche il tour quest’estate, sarò molto stanca e vedremo, vedremo. Però posso dire che mi diverte tantissimo.

Ballare intendi?

Anche ballare, sì sì sì. A me tutto quello che è televisione, ballo, canto, piace moltissimo, veramente mi diverte, è la mia passione.