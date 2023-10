Ha pubblicato il suo nuovo singolo Come il mare. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, prosegue la carriera musicale di Edoardo Donnamaria. Dopo il successo de “Il cielo stanotte” e “Piccolo sole”, l’ex gieffino ha scritto un nuovo brano che potremmo definire un manifesto del suo nuovo corso. Una canzone in cui l’artista invita a vivere un amore sano, equilibrato, basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Nessuna intenzione di tirare in ballo amori passati anche perché “ognuno alle canzoni dà l’interpretazione che vuole”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Edoardo. L’artista ci ha parlato del nuovo brano svelandoci il suo ideale di amore. Un artista che esce da un reality può andare incontro a dei pregiudizi. Donnamaria ne è consapevole. In questi mesi, da quando la storia d’amore con Antonella Fiordelisi è giunta al capolinea, Edoardo Donnamaria è finito nel mirino degli haters. L’ex gieffino ha ricevuto minacce e insulti tanto da essere costretto a cancellare il profilo Twitter. In merito al rapporto con i social, Donnamaria ha dichiarato: “Ciò che mi infastidisce di più non è la cattiveria o la violenza ma la stupidità. Quando poi questa è unita all’ignoranza esce fuori il peggio delle persone e anche il peggio di me. Di fronte agli insulti e alle critiche non provo niente mentre quando mi capita di leggere strane teorie di complotti su certi fatti a cui poi le persone abboccano lì vado fuori di matto perché si crea un circolo vizioso”.

Non ci sono però solo gli haters ma anche i fan che continuano a testimoniare affetto nei confronti suoi e di Antonella con gesti plateali: “Nelle cose belle c’è a volte un fondo di comicità, goliardia. Quando vedo la processione al Duomo per i Donnalisi o le immagini sul maxischermo a Times Square non posso che avere sensazioni positive perché penso che è stato realizzato da persone che ci vogliono bene”. Per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello, Edoardo Donnamaria ha dichiarato di essere rimasto incuriosito da Beatrice Luzzi. E a proposito di televisione, fa una rivelazione inedita su Tale e Quale Show: “Mi avevano proposto di fare Tale e Quale Show. L’avrei fatto volentieri ma non credo di avere le qualità. Non vorrei andare a fare la macchietta e non sono bravo a fare le imitazioni. Ho rinunciato per paura perché non mi sentivo all’altezza”.

Intervista a Edoardo Donnamaria

Edoardo, dopo il successo di Il cielo stanotte e Piccolo sole sta per uscire il nuovo singolo Come il mare. Com’è nata?

Ho una grande passione per la musica e trascorro ore ad ascoltarla. Quando trovo qualcosa che mi ispira ci scrivo su. Devo dire che molto spesso le canzoni nascono da qualcosa di personale, intimo, ma anche da un ritornello che scatena l’immaginazione. E’ quello che è successo anche stavolta. Ho iniziato a scrivere immaginando una storia d’amore sana tra due persone che si rispettano.

E’ un amore che hai vissuto o che vorresti vivere?

Un po’ tutti e due. Parte da un’esperienza personale che è stata poi arricchita da desideri e immaginazione.

Come deve essere l’amore per Edoardo?

Cerco un amore passionale come ho descritto nel brano Piccolo Sole, un rapporto equilibrato anche se mi rendo conto di quanto sia difficile trovare un equilibrio al 100% in una coppia. Oltre al rispetto, in amore è importante far di tutto perché l’altra persona stia bene.

Ti saresti mai aspettato le polemiche per l’immagine della copertina?

Non so se mi fanno più ridere o piangere. Le polemiche social hanno uno sfondo di comicità ma poi diventano tragiche. Non avevo capito quello che era successo fino a quando mi è arrivato un messaggio da parte di Micol Incorvaia che mi aveva scritto “Tu sei consapevole di quello che sta succedendo sui social?”. Appena ho letto il messaggio ho ricollegato subito. Proprio in quel momento avevo da poco pubblicato l’immagine della copertina. La somiglianza è evidente ma non ci ho pensato. Non è stato qualcosa che ho fatto apposta.

Come il mare è un invito a vivere amori sani. C’è qualche riferimento autobiografico? La nostalgia che ruolo gioca?

In generale quando un artista scrive un brano lo fa perché vuole lanciare un messaggio chiaro o descrivere una situazione. A fare la differenza è chi lo ascolta. Credo che ognuno debba dare l’interpretazione che reputa migliore senza condizionamenti.

La tua popolarità è esplosa grazie al Grande Fratello. Ora che hai deciso di fare musica pesa l’etichetta del reality? Avverti dei pregiudizi?

Per quelli che non mi conoscono e che non mi seguono pesa di più. Le persone invece che mi hanno seguito sanno che sono distante dallo stereotipo del personaggio da reality.

Com’è oggi il tuo rapporto con le critiche e in particolare con i social?

Ciò che mi infastidisce di più non è la cattiveria o la violenza ma la stupidità. Quando poi questa è unita all’ignoranza esce fuori il peggio delle persone e anche il peggio di me. Di fronte agli insulti e alle critiche non provo niente mentre quando mi capita di leggere strane teorie di complotti su certi fatti a cui poi le persone abboccano lì vado fuori di matto perché si crea un circolo vizioso.

Nonostante la tua esperienza al Grande Fratello sia finita mesi fa ci sono ad oggi molti fan che si rendono protagonisti di gesti d’affetto incredibili, tra processioni e omaggi sul maxischermo a Times Square. L’hai trovato esagerato oppure al contrario questo amore ti lusinga?

Nelle cose belle c’è a volte un fondo di comicità, goliardia. Quando vedo la processione al Duomo per i Donnalisi o le immagini sul maxischermo a Times Square non posso che avere sensazioni positive perché penso che è stato realizzato da persone che ci vogliono bene.

A proposito di Grande Fratello, stai seguendo la nuova edizione? C’è qualche concorrente in particolare che ti sta incuriosendo?

Non la sto seguendo particolarmente. Vedo però c’è una forte preferenza del pubblico per Beatrice Luzzi. Devo dire che ha un modo di esprimersi con il viso che mi fa simpatia.

Qualche giorno fa hai festeggiato il tuo compleanno. Assieme a te c’erano anche Oriana e Daniele. Un rapporto di amicizia che si è mantenuto anche fuori dal reality. E gli altri invece? Li senti ancora?

Sento praticamente tutti. Avevo ottimi rapporti tranne con una persona.

In futuro hai intenzione di dedicarti solo alla musica o ti piacerebbe continuare anche con la tv?

Sicuramente sono entrambi mondi che mi piacciono molto e che voglio frequentare, l’uno non esclude l’altro. Spero di poter continuare.

Molti ex gieffini partecipano a Tale e quale Show. A te piacerebbe?

Mi avevano proposto di fare Tale e Quale Show. L’avrei fatto volentieri ma non credo di avere le qualità. Non vorrei andare a fare la macchietta e non sono bravo a fare le imitazioni. Ho rinunciato per paura perché non mi sentivo all’altezza.