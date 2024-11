Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 19 novembre 2024.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi e le anticipazioni di martedì 19 novembre 2024

Stasera, martedì 19 novembre 2024 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna in onda dopo l’appuntamento della domenica per discutere dei temi più caldi della settimana con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera le lezioni di Emilia Romagna ed Umbria che hanno visto trionfare il centro sinistra. Quali saranno i risvolti di questa tornata elettorale sugli equilibri di maggioranza e opposizione? Non solo, spazio al dibattito politico oramai sempre più acceso sulla sanità in Italia. L’emergenza sanità in Italia è sempre più forte, ma Giorgia Meloni rivendicando che prima d’ora non erano mai state allocate così tante risorse nel Fondo sanitario nazionale. Con questi soldi in più si riusciranno ad abbattere le liste d’attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici?

È sempre Cartabianca, ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 19 novembre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer torna anche ad occuparsi di OnlyFans. Prosegue l’inchiesta sulla piattaforma, servizio di abbonamento a contenuti Internet con sede a Londra, Inghilterra. In particolare si discute delle agenzie che gestiscono le creatrici di contenuti, spingendo le ragazze a realizzare video sempre più spinti fino a veri e propri incontri sessuali con alcuni clienti. Un fenomeno sempre più in crescita.

A discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ricordiamo che la puntata si apre come sempre con il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

