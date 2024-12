Bianca Berlinguer torna in prima serata con una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità trasmesso in prima serata su Rete 4. Scopriamo in anteprima tutti gli ospiti, le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, martedì 10 dicembre 2024.

Stasera, martedì 10 dicembre 2024 dalle ore 21.25 appuntamento con “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Retequattro. La giornalista e conduttrice torna anche questa settimana a discutere dei temi più caldi con la presenza in studio e in collegamento di ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata il tema della sicurezza nelle città italiane dopo la tragedia del giovane Ramy Elgaml, il ragazzo di diciannove anni morto a Milano dopo essere caduto da uno scooter durante un inseguimento dei carabinieri. Prosegue incessantemente il dibattito politico sulle periferie dei quartieri italiani. Quanto sono sicure? Non solo, in Italia e in particolare nei quartieri cresce sempre di più il disagio economico e sociale, tra insicurezza ed emarginazione. Oramai sia le piccole che grandi città sono sempre più divise tra ricchi e poveri, episodi come quello di Corvetto rischiano di diventare frequenti?

È sempre Cartabianca, tutti gli ospiti di stasera: c’è anche Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 10 dicembre 2024, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer torna ad occuparsi del mondo di OnlyFans. Prosegue l’inchiesta dedicata alla piattaforma online di OnlyFans e delle sue agenzie: quali sono i meccanismi dietro la creazione di contenuti? Quante ragazze si trovano in questa situazione?

Come sempre a discutere dei temi al centro della puntata di stasera tanti ospiti in studio e in collegamento. Tra questi segnaliamo: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Ad inizio puntata da non perdere il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.