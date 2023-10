Tutto pronto per una nuova puntata di È sempre Cartabianca, il talk show di informazione, politica ed attualità condotto da Bianca Berlinguer e trasmesso in prima serata su Retequattro. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni dei temi della puntata di stasera, martedì 17 ottobre 2023.

È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer: i temi di martedì 17 ottobre 2023

Martedì 17 ottobre 2023 dalle ore 21.25 appuntamento con una nuova puntata di “È sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer in prima serata su Rete 4. La giornalista e conduttrice è pronta a raccontare i temi e gli argomenti più importanti della settimana con la presenza di grandi ospiti e personaggi del mondo della politica, dell’informazione e del giornalismo.

Al centro della puntata di stasera le ultime novità e gli sviluppi sulla guerra in Medio Oriente. Il conflitto tra Israele e Hamas continua a destare attenzione in tutto il mondo a poche ore dalla morte a Gaza del capo della Shura di Hamas. Intanto proseguono raid di aerei nel sud con decine e decine di morti. In studio la Berlinguer con ospiti ed esperti cercherà di analizzare la situazione. Non solo, si parlerà anche delle possibili future ripercussioni nello scenario internazionale di quella che è una guerra mai finita.

È sempre Cartabianca, ospiti: immancabile Mauro Corona

Tra i temi al centro della lunga diretta di martedì 17 ottobre 2023 di E’ sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer anche la manovra economica. Il governo Meloni è al lavoro sulla legge di bilancio: riuscirà la maggioranza ad aiutare i redditi più bassi attraverso la riduzione delle tasse e il taglio del cuneo fiscale? Non solo, quanto spazio sarà dedicato al tema della transizione ecologica che tiene banco in Europa e nel mondo. Si tratta di una sfida importantissima per il nostro paese che avrà delle conseguenze sulla vita di tutti e sul mercato del lavoro.

Tantissimi gli ospiti della puntata di questa sera: da Andrea Scanzi, Gad Lerner, Stefano Cappellini, Maurizio Belpietro e Pietro Senaldi. E ancora: Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. Immancabile poi la presenza di Mauro Corona ad inizio puntato per il consueto confronto con la padrona di casa “Bianchina”. Un dialogo a distanza sui temi più caldi della settimana che catalizza l’attenzione di milioni di telespettatori.

L’appuntamento con E’ sempre cartabianca è il martedì in prima serata su Rete 4.