Dreams and Realities – La Forza dei Sogni la soap turca disponibile con nuovi episodi ogni giorno sulla piattaforma Mediaset Infinity si avvia al gran finale. Günes sembra arrivare vicinissima alla verità sulla morte di Meryem, ma poi un nuovo colpo di scena sconvolge tutte le sue convinzioni e le mostra una realtà inaspettata. Ma cosa accadrà nel finale Dreams and Realities – La Forza dei Sogni? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni finale Dreams and Realities – La Forza dei Sogni

Chi ha ucciso Meryem e perché? Fin dalla prima puntata – andata in onda lo scorso 29 gennaio sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity – ce lo siamo chiesti insieme alle protagoniste di questa avvincente soap. Come già anticipato la storia delle 4 ragazze protagoniste della serie televisiva drammatica turca si compone di 26 episodi, e tra pochi giorni assisteremo all’epilogo.

Con la ventiseiesima puntata – che verrà resa disponibile lunedì 4 marzo – si chiuderà la prima stagione della serie turca con Özge Gürel, e al momento non sappiamo se ci sarà una seconda stagione.

Finale Dreams and Realities – La forza dei Sogni: Günes accusa Mehves

La giovane donna avvocato che sogna di diventare una scrittrice famosa sembra essere a un passo dalla verità sull’omicidio di Meryem. Günes è convinta di aver raccolto sufficienti indizi per riuscire a dimostrare che l’amica non si è tolta la vita volontariamente e sospetta che a ucciderla sia stata Mehves.

Il fatto che la ragazza che lavora nel suo stesso studio legale sembri fare di tutto per metterle i bastoni tra le ruote e impedirle di continuare le indagini, la mette in allarme. A conferma dei suoi sospetti poi c’è un incidente stradale in cui Günes rimane coinvolta.

A questo punto la ragazza decide di fare irruzione nell’ufficio sostenuta dalle amiche, e mettere Mehves con le spalle al muro per farle confessare la verità. La giovane però afferma di non avere avuto nessun ruolo nell’omicidio di Meryem, ma di essere sempre stata interessata soltanto a non perdere il lavoro e a non finire in prigione. Se Günes avesse scoperto la verità per lei si sarebbero aperte le porte del carcere.

Dreams and Realities, come finisce?

Mehves rivela a Günes e alle altre ragazze che Meryem era coinvolta in attività illegali che riguardavano entrambi i suoi lavori. Le prove fornite da Mehves a Günes confermano quanto sta affermando.

Attraverso un flashback, si scopre che l’assassino di Meryem era un uomo. Secondo Mehves si tratta di una persona coinvolta nei traffici illegali in cui la giovane donna era invischiata, che l’hanno portata a compiere gesti molto gravi, come le minacce e i ricatti.

Gunes rimane sconvolta quando scopre che l’amica aveva una doppia vita che non conosceva.

Il finale rimane così aperto, e non svela l’identità dell’assassino di Meryem. Se da un lato svela i motivi che hanno portato all’uccisione della ragazza, dall’altro non esclude che gli altri protagonisti abbiano avuto un ruolo nella vicenda.

Ci sarà un seguito? Al momento sembrerebbe proprio di no. Dopo una prima conferma sulla seconda stagione Dreams and Realities arrivata a maggio 2022, c’è stata la smentita arrivata dai vertici beIN CONNECT. I motivi per cui abbiano deciso di non proseguire non sono stati svelati, ma nella pagina social della produzione si legge che la soap – il cui titolo originale è Hayaller ve Hayatlar – ha chiuso definitivamente i battenti dopo la prima stagione.