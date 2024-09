Tutto pronto per la seconda edizione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il comedy show condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rai3. Scopriamo insieme tutte le novità, ma anche le anticipazioni della puntata di stasera, giovedì 12 settembre 2024.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi torna su Rai3 con Piero Chiambretti

Al via da giovedì 12 settembre dalle ore 21.20 su Rai3 la seconda stagione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi“, il programma che mette al centro l’universo femminile con un tocco d’ironia, comicità e intrattenimento. Padrone di casa Piero Chambretti che per sei settimane racconterà l’universo femminile con intelligenza, sarcasmo e quel pizzico di leggerezza che non guasta mai mantenendosi però sempre aderente alla realtà e al costume dell’oggi.

Durante la sei puntate che compongono la seconda edizione del comedy show un cast fisso di editorialisti, ma anche ospiti a sorpresa che si alterneranno nel corso delle settimane. Non solo, spazio anche a balletti e stand up comedian al femminile creando un vero e proprio “comedy club”, momenti di intrattenimento e spettacolo. In collegamento poi anche i principali corrispondenti Rai all’estero con aggiornamenti e prospettive internazionali.

Donne sull’orlo di una crisi di nervi ospiti di stasera, giovedì 12 settembre 2024

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Piero Chiambretti in onda stasera, giovedì 12 settembre 2024, in prima serata su Rai3. Per la puntata del debutto Piero Chiambretti ospita Darko Perić, l’attore serbo diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato il personaggio di Helsinki nella serie cult “La casa di carta” disponibile su Netflix. E ancora tra gli ospiti anche Claudio Martelli, politico e giornalista.

Durante la serata anche la presenza di personaggi, in particolare donne, che siedono intorno al tavolo per commentare la puntata e gli ospiti. Tra queste possiamo segnalare la presenza fissa di: Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. Attenzione non mancherò il punto di vista maschile con la presenza di Edoardo Camurri e Gene Gnocchi.

L’appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti è il giovedì in prime time su Rai3.