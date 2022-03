Intervista a Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, protagonisti di Don Matteo 13

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta sono state due delle più belle novità negli ultimi anni di Don Matteo, una coppia affiatatissima sia dentro lo schermo che fuori tanto che il pubblico spesso ipotizza che tra i due possa esserci del tenero. Noi nella nostra intervista esclusiva abbiamo subito chiesto loro qualcosa in più su questo tentativo di ricostruire un’amicizia tra Marco e Anna nei primi nuovi episodi di Don Matteo, con l’arrivo della figlia di Anceschi (qui per la nostra intervista a Flavio Insinna) che potrebbe sparpagliare le carte: “Partiamo da una volontà di amicizia e di volerla costruire nonostante un tipo di sentimento che c’è. Entrano vari personaggi forti, la scelta degli sceneggiatori porterà a dei momenti di gelosia ma anche ad un arricchimento umano. Saranno due persone che andranno verso una crescita”, spiega Maurizio Lastrico.

L’aspettò più interessante se lo lascia scappare però Maria Chiara Giannetta, perché la nuova alleata Emma non proverà a rubare il cuore del pm come si potrebbe pensare: “In realtà il nuovo personaggio femminile vede un sentimento tra Anna e Marco e proverà a farli riavvicinare. È un triangolo diverso da quello dell’anno scorso. Nino anche dirà che non può esistere amicizia tra uomo e donna anche se noi diciamo che siamo amici, in realtà il personaggio di Valentina sente sottopelle che Marco ed Anna vogliono stare insieme e proverà a farli riavvicinare. La gelosia potrebbe essere un movimento per far riavvicinare qualcuno”, conclude sorridendo.

Il loro spettacolo sul palco dell’Ariston a Sanremo ha fatto impazzire il pubblico, con Maria Chiara che conferma come lavorare con Maurizio sia un grande piacere: “Anche oggi in conferenza abbiamo chiarito che si creano dei rapporti sul set, noi ci siamo ritrovati e continuiamo a dirci che ci piacerebbe ritrovarci in altri progetti qualunque essi siano” e lui ci regala una gustosa anticipazione: “Faremo a breve uno spettacolo durante uno speciale insieme. Io vorrei che Maria Chiara si innamorasse sempre di più di quello che accade sul palcoscenico, sarebbe per me un onore lavorare con lei abbiamo scritto anche il dialogo di Sanremo insieme e penso che potremmo fare davvero delle belle cose. So che lei è in un grande momento della sua carriera e non mi permetterei mai di forzarla, mi piacerebbe che si alzasse una mattina dicendomi che lo vuole. Avverrà con il suo tempo”.

Poi una battuta curiosa e criptica sugli aneddoti più divertenti fuori dal set: “Succedono casini ogni volta, penso che le prove del pezzo di Don Matteo abbiano fatto impazzire tutti. Tampinavamo la gente per farli venire a casa a provare, credo siano state le cose più fighe”.

In attesa di scoprire cosa accadrà al pm e alla capitano il pubblico continua ad amare moltissimo Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta che dal 31 marzo torneranno a farci divertire in Don Matteo.

Intervista Video a Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta