Uno dei ritorni più graditi, così come lo era stato quello di Simone Montedoro nella scorsa stagione di Don Matteo, è sicuramente quello di Flavio Insinna nei panni del neo colonnello Flavio Anceschi che ci racconta le emozioni provate in un’intervista esclusiva.

Intervista a Flavio Insinna, il ritorno in Don Matteo

La rimpatriata della puntata spero che il pubblico avrà il piacere di seguirla, quella nella vita non è stato tornare sul set per farsi quattro risate. Sono tornato a fare un ruolo che non facevo da tanti anni, ma il mito greco ci viene in soccorso perché quando Ulisse torna ad Itaca dopo tanti anni c’è solo il suo fedele cane Argo che lo riconosce. Quindi c’è sempre il rischio di tornare in una che pensi essere casa tua e invece le mode ti hanno superato, sei invecchiato dal punto di vista artistico.

L’attore continua spiegando di aver avuto paura prima di tornare in Don Matteo e ci svela anche il vero motivo drammaturgico di questo ritorno: “Sono arrivato con le paure di un attore coscienzioso. Invece Terence, Nino e tutta la squadra mi hanno accolto oltre ogni ottimismo. Ci ho messo tutto l’entusiasmo e chi ha visto la prima puntata è molto soddisfatto. C’è la paura di rivedersi, spero di aver fatto un buon lavoro: sono invecchiato, sono salito di grado, ho una figlia che vorrei amare ma che non riesco ad amare come vorrebbe lei perché delle volte amiamo in forma sbagliata. Cercheremo di ricucire o meglio costruire un rapporto con una figlia che merita di essere amata in altro modo”.

Nella prima puntata di Don Matteo 13 Flavio Anceschi ammonisce, forse con cuore lenito dalla morte della moglie, la Capitana Olivieri sull’amore verso un “galeotto” ricordandole che la sua famiglia è l’arma. Nella vita Flavio Insinna la pensa in modo diametralmente opposto al suo personaggio: “La vita è difficile, complicata e negli anni ho imparato a spendermi tanto nel lavoro ma altrettanto con la stessa voglia di amare nella famiglia. Se pensi di avere solo una famiglia e trascuri quella vera non stai facendo bene il tuo lavoro”.

Impossibile non chiedergli dell’addio di Terence Hill, a cui tanti colleghi di set come Nino Frassica non credono: “Io credo che la figura di Terence in Don Matteo ci sia e rimarrà sempre anche se non è presente in forma fisica negli episodi. Ha costruito un pensiero e un modo di essere. Raoul e già nel cuore degli spettatori. Anche io non escludo il ritorno di Terence magari, la vita è piena di sorprese. Io credo che in un mondo così incerto godiamoci questo viaggio altrimenti facciamo come quelli che il sabato sera vanno a cena fuori senza godersela e già pensano a quella del sabato dopo”.

Intervista video a Flavio Insinna

Don Matteo 13 vi aspetta con i nuovi episodi dal 31 marzo in prima serata su Rai 1.